Focado nos mercados corporativo e educacional, novo notebook da Acer chega ao Brasil

Linha TravelMate P4 oferece ainda mais soluções para segurança digital

Lançada mundialmente em dezembro de 2016, a linha de notebooks TravelMate P4 foi desenvolvida para o público corporativo e educacional que busca desempenho, praticidade e design em um só produto. O novo notebook da Acer fabricado e comercializado no Brasil com o benefício do PPB (Processo Produtivo Básico) garante desempenho sólido que suporta multitarefas constantes, mobilidade durante viagens e reuniões fora do local de trabalho, conectividade rápida e contínua e bateria com grande autonomia.

Um dos pontos mais fortes do TravelMate P4 é a gama de recursos adicionais de segurança incorporados no dispositivo, capazes de manter dados e hardware protegidos das ameaças de ciberataques e outras violações de segurança. Toda essa proteção é garantida pelo conjunto de especificações que une leitor biométrico e criptografia de dados TPM (Trust Platform Module 2.0).

O chip TPM foi implantado na linha TravelMate P4 a fim de garantir funções relacionadas à segurança com base em hardware. Isso é garantido por meio de um crypto-processador seguro projetado para executar operações criptográficas. O chip conta com mecanismos de capazes de desempenhar funções que ajudam a garantir a integridade e o bom desempenho da plataforma, sempre mantendo o armazenamento de dados extremamente seguro.

“A linha Acer TravelMate P4 chega ao mercado como solução para aqueles que buscam um dispositivo com sólida produtividade, desempenho excelente e segurança acima da média”, afirma Anderson Kanno, diretor de Marketing da Acer no Brasil. “A Acer conseguiu alinhar recursos adicionais de segurança de hardware e dados a uma gama de especificações que entregam produtividade excepcional, tudo isso em dispositivos de fácil manutenção”, completa o executivo.

Entre as principais especificações da série, destacam-se o Processador Intel® Core™ de 7ª Geração, a memória DDR4 de alta velocidade expansível até 20 GB, tela HD de 14” com antirreflexo e dobradiça 180º, que adapta-se as mais diversas necessidades de uso, como em apresentações de conteúdo, e o software Windows 10 Pro, sendo este último um fator extra que reforça a segurança dos dados do dispositivo.

O software Windows 10 Pro possui uma série de finalidades desenvolvidas especialmente para proteger todo o sistema operacional do notebook, por exemplo, o recurso BitLocker de criptografia de discos e unidades móveis, que se integra ao sistema operacional e garante a proteção dos dados dos usuários nos dispositivos móveis em casos de furtos ou perda, além dos Device Guard e Credential Guard, que aumentam a segurança dos recursos de inicialização e virtualização de hardwares, e o inovador Windows Hello, programa que faz a leitura biométrica e o reconhecimento facial e óptico do usuário, garantindo que apenas as pessoas certas possam desbloquear os dispositivos.

O Windows 10 Pro conta com diversas outras funcionalidades que reforçam ainda mais o diferencial do TravelMate P4 como dispositivo ideal para associar bom desempenho e segurança, entre eles, o Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP), o Windows Information Protection e o Microsoft Desktop Optimization Pack. Para completar, a nova linha da Acer também oferece Leitor biométrico com PBA, TPM 2.0 e leitor de SmartCard, Porta USB 3.1 Tipo-C compatível com Dock Acer Tipo-C, Wireless 802.11 ac + Bluetooth 4.0, Certificação Skype for Business e inclui a assistente virtual Cortana.

Super resistente à impactos, quedas e acidentes, o TravelMate P4 também é considerado ideal para o segmento corporativo devido à sua bateria duradoura que promete usabilidade para o dia todo. A linha foi construída para suportar longas jornadas de trabalho com vida útil de até 10 milhões de cliques nas teclas e 25 mil movimentos abre e fecha da dobradiça de 180º, ideal para adaptar o formato do dispositivo de acordo com diferentes atividades no trabalho e na escola.

A linha TravelMate P4 já está disponível no mercado e pode ser adquirido por meio da Acer Store (https://br-store.acer.com/). Para mais informações sobre o produto e locais para compra, acesse www.acerempresas.com.br ou www.acertravelmate.com.br.

