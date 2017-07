Brasília, 5 de julho de 2017

Shéridan defende acelerar reforma política para regras valerem nas eleições de 2018

Tendo a deputada Shéridan (RR) na relatoria, a Comissão Especial que analisa a proposta de reforma política enviada pelo Senado (PEC 282/16) promoveu nesta terça-feira (4) sua primeira audiência pública com a presença de dois especialistas. O prazo escasso para as regras valerem nas eleições de outubro de 2018 e a crise política tornam fundamental a aprovação das mudanças. “Temos uma enorme crise da representatividade e defendemos essa como a principal das reformas. Leia mais

Maus-tratos: Tripoli defende aumento de pena para crimes praticados contra animais

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara debateu nesta terça-feira (4) o aumento de pena e a criação de qualificadoras para o crime de maus-tratos a animais. Durante a audiência, o líder do PSDB na Câmara, deputado Ricardo Tripoli (SP), defendeu a aprovação do PLC 39/2015, que criminaliza condutas praticadas contra cães e gatos. A proposta aguarda votação no Senado. Leia mais

Deputados acompanham discurso que marcou retorno de Aécio ao Senado

Deputados do PSDB foram ao Senado para acompanhar o discurso de Aécio Neves (MG), que retomou as atividades parlamentares após decisão judicial. “Meu retorno se dá, única e exclusivamente, pela estrita observância da lei, pelo respeito a direitos assegurados e pelo que determina a nossa Constituição”, afirmou o tucano. “Em nenhum instante perdi a serenidade e o equilíbrio, próprios daqueles que sabem a exata extensão de seus atos e a correção de sua conduta”, disse o parlamentar. Leia mais

Eduardo Cury aponta renovação da política como uma das saídas para a crise institucional do Brasil

Em discurso no grande expediente desta terça-feira (4), o deputado Eduardo Cury (SP) afirmou que o país tem passado por crises sem precedentes na história. O momento, segundo ele, é de reflexão sobre maneiras de reerguer o Brasil e partir para a ação. Em primeiro lugar, é preciso promover uma profunda transformação ética e moral, inclusive no sistema político. Leia mais

Deputado propõe regras equilibradas e mais humanas para planos de saúde

A suspensão ou rescisão unilateral de contratos por parte das operadoras de planos de saúde é proibida no Brasil, exceto no caso de não-pagamento da mensalidade por mais de 60 dias ou de fraude. Apesar da proibição, contida na Lei dos Planos de Saúde (9.565/98), os casos de quebra unilateral de contratos são frequentes no país. O mais recente foi o caso do Bradesco Saúde, que deixou 500 usuários sem nenhuma cobertura. Leia mais

Rocha rebate Lula e diz que petista não tem moral para criticar qualquer brasileiro

O deputado Rocha (AC) rebateu declarações do ex-presidente Lula dadas a uma rádio estatal acreana no último dia 29, quando o petista disse que o parlamentar do PSDB deveria pedir desculpas a ele. “Na verdade Lula não tem estatura moral para criticar qualquer brasileiro. Ele sim deveria pedir desculpas ao brasileiros por ter criado o mensalão, patrocinado o petrolão, ter quebrado os fundos de pensão, o BNDES, a Petrobras e tantas outras estatais brasileiras”, apontou em discurso nesta terça-feira (4). Leia mais

Câmara encaminhará ao governo sugestões para melhora das Docas e Autoridades Portuárias

Descentralizar a gestão dos portos do país, gerando mais proximidade com o poder público e a comunidade local; colher as opiniões e sugestões de todo o setor antes da definição, por parte da União, de decisões que possam modificar a gestão dos complexos portuários; manifestar a preocupação com a possível privatização da gestão das Docas. Leia mais

Sob a relatoria de Rogério Marinho, comissão especial debate mudanças na Lei dos Planos de Saúde

Sob a relatoria do deputado Rogério Marinho (RN), a comissão especial que analisa o Projeto de Lei 7419/06 promoveu audiência pública nesta terça-feira (4) para debater mudanças na Lei dos Planos de Saúde, datada de 1998. Empenhados no diálogo com os órgãos reguladores e entidades representantes do setor, deputados do PSDB participaram do debate. Leia mais

Relações Exteriores debaterá projetos estratégicos do Exército brasileiro

Presidida pelo PSDB, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional realiza, nesta quarta-feira (5), uma audiência pública para discutir a situação dos projetos estratégicos das Forças Armadas, os programas de cooperação internacional do Brasil na área da Defesa e os planos do Exército para o desenvolvimento tecnológico no setor. Leia mais

Mara Gabrilli participa de documentário sobre doenças raras

A deputada Mara Gabrilli (SP) gravou, nessa segunda-feira (3), um depoimento para um documentário sobre doenças raras, produzido pela startup Crossing Connection Health, sob direção de Roberta da Fonseca, Andréa Soares e Juliana Matheus. “Elas estão produzindo o Documentário que acompanhará o dia a dia de pessoas com doenças raras intercalados por entrevistas com médicos, instituições e personalidades políticas, apresentando os caminhos e dificuldades do tratamento”, afirmou a parlamentar do PSDB. Leia mais

PL de Izaque Silva incentiva prática do “pesque e solte” para incentivar turismo regional

Proposta apresentada pelo deputado Izaque Silva (SP) pretende incentivar a pesca esportiva na modalidade pesque e solte. O objetivo do Projeto de Lei 7985/17 é promover o turismo regional e a conservação dos recursos pesqueiros. Pelo texto apresentado, o poder público deverá incentivar a prática sustentável de pesca e apoiar iniciativas públicas e privadas que visem o desenvolvimento das atividades relacionadas. Leia mais

CPD aprova sugestões de emenda de Barbosa ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CPD) aprovou na semana passada as sugestões de emenda do deputado Eduardo Barbosa (MG) que serão apresentadas pela comissão ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2018 (PLN 1/17). Entre as emendas aprovadas está a sugestão para atualizar o texto da LDO em relação ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC – Lei nº 13.019/2014), pois o texto atual ainda exige que as entidades sejam certificadas como beneficentes de assistência social para que possam ser beneficiadas com recursos da União. Leia mais

Especialistas elogiam a nova Lei da Migração aprovada pelo Congresso

Especialistas convidados para o 8º Painel do Ciclo de Debates “O Brasil e a Ordem Internacional: Estender Pontes ou Erguer Barreiras?”, promovido pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, elogiaram a nova Lei de Migração aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. A presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, Bruna Furlan (SP), presidiu a Comissão Especial que viabilizou a proposta. Leia mais

A aritmética é soberana – Análise do ITV

O grupo político que até o ano passado governou o país acreditava que, com boa vontade e bastante malandragem, era possível dobrar as regras da aritmética. Mas, como a matemática não dá espaço para a irresponsabilidade, o que ficou de herança foram contas públicas em petição de miséria. Será difícil, muito difícil, trazê-las de volta à normalidade. Leia mais

Nota à imprensa do deputado Giuseppe Vecci

O deputado federal por Goiás, presidente do diretório estadual e vice-presidente nacional do PSDB, Giuseppe Vecci, informa que já está ciente e que irá recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), divulgada na tarde desta terça-feira (04), de restabelecer a sentença dada em maio de 2012 pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa. Leia mais

Artigo: “Querer é poder – mas não só”, por Yeda Crusius

O ditado popular diz que querer é poder, ligando os dois verbos: quando se quer de verdade, se faz de tudo para se ter o que se deseja. Daí a se conseguir é outra história. Querer é uma condição necessária para poder, mas não suficiente. Não basta querer para se conseguir, é necessário construir todo um caminho com começo, meio e fim, ou seja, é preciso fazer acontecer o que se deseja. Leia mais