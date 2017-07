Vereadores autorizam concessão de terreno para Clube de Tiro e Caça de Costa Rica

Por Ademilson Lopes

A Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS aprovou o projeto que autoriza a Prefeitura do município a conceder uma área de cerca de quatro hectares para uso do Clube de Tiro e Caça de Costa Rica (CTCR). A proposição foi votada em segundo turno durante a 22ª sessão ordinária de 2017, realizada na noite de segunda-feira (03). Além disso, ao longo da sessão legislativa, o vereador Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT), cobrou a instalação de mais uma Casa Lotérica na cidade e o vereador Averaldo Barbosa da Costa (PMDB) pediu que a Energisa reforce o número de funcionários para atender o público na agência local da empresa, em Costa Rica.

CLUBE DE TIRO

Com votos favoráveis dos vereadores da base, a Câmara de Costa Rica aprovou o Projeto de Lei n° 1.180/2017, de autoria do prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR). A ratificação da proposta abre espaço para que a cidade conte em breve com um estande de tiro, que vai servir como um espaço adequado para o treinamento das forças policiais que atuam no município e para a prática do tiro esportivo.

A proposição autoriza o Executivo a conceder uma área, de um pouco mais de quatro hectares, para uso do Clube de Tiro e Caça de Costa Rica. O projeto iniciou a tramitação na Câmara no dia 26 de maio e desde então foi amplamente discutido pelos vereadores em reuniões internas com o prefeito Waldeli e com os dirigentes do clube.

O texto original elaborado pelo Executivo sofreu algumas alterações sugeridas pelo Legislativo. Por meio de uma emenda apresentada pelo vereador Averaldo, o clube fica obrigado por lei a reservar 10% das vagas dos sócios para contemplar pessoas – indicadas pela Prefeitura – que terão direito à isenção da mensalidade, dos custos com luvas, instrução, treinamento e demais taxas, exceto as despesas com aquisição de munições, armas e materiais de disparo. Ainda conforme essa emenda, caberá ao Poder Executivo regulamentar, através de decreto, como vai ser feita a seleção de interessados para preenchimento da reserva de vagas.

Em outra emenda proposta pelo vereador Rayner Moraes Santos (PR), o prazo para concessão da área foi reduzido de 20 para 10 anos – prorrogável por mais 10 anos. E por fim, os vereadores Cocó (PSD), Dr. Maia (DEM), Lucas Gerolomo (PSB), Rosângela Marçal (PSB), Biri (PDT), Averaldo Barbosa, Juvenal da Farmácia (PSB) e Rayner Moraes apresentaram uma emenda ao projeto original, que autoriza a Prefeitura executar a terraplanagem do terreno cedido para uso do CTCR.

O projeto e as três emendas foram aprovados com votos favoráveis dos vereadores da base. Foram contra apenas os vereadores da oposição: Ronivaldo Garcia Cota (PSDB) e Artur Delgado Baird (PSC).

“O projeto é importante por vários motivos. Primeiro, porque o estante de tiro vai ser usado para treinamento dos nossos policias. Em segundo lugar, o clube será aberto para a população, servindo como uma nova opção de esporte para quem deseja praticar o tiro esportivo. Finalmente, Costa Rica vai poder sediar competições estaduais, nacionais e internacionais da modalidade, atraindo visitantes de outras cidades do estado e até mesmo de outros países”, afirmou o vereador Claudomiro Martins Rosa, o Cocó.

Em Mato Grosso do Sul, apenas 11 das 79 cidades possuem um estande de tiro. A partir da concessão do terreno, o Clube de Tiro de Costa Rica terá o prazo máximo de um ano para começar a obra e terá que arcar com todas as despesas de construção, instalação, uso, manutenção do local, além do pagamento de despesas com água, energia elétrica, telefone, tributos e taxas cartorárias. O terreno cedido vai ser desmembrado de uma área maior da Fazenda Cabeceira da Taboca, que fica localizada depois do bar “Copo Sujo”, sentido à usina da Odebrecht. Para virar lei efetivamente, o projeto agora só depende da sanção do prefeito Waldeli.

Qualquer interessado poderá se tornar sócio do clube e praticar o tiro na modalidade esportiva, desde que a pessoa tenha pelo menos 14 anos de idade. Também é necessário possuir o Certificado de Registrado de Atirador (CR), documento que é emitido pelo Exército Brasileiro.

INDICAÇÕES E MOÇÕES

Ao longo da sessão legislativa da última segunda-feira, foram apresentadas sete indicações, uma moção de pesar, duas moções de agradecimento e uma moção de reconhecimento e agradecimento. (Nesse link você pode acessar todas as indicações e moções, clicando na aba “DOCUMENTOS”: legis.cmcostarica.ms.gov.br).

O vereador Biri propôs uma indicação para o Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal no Estado de Mato Grosso do Sul, Evandro Narciso de Lima. No documento, o parlamentar costarriquense solicita a instalação de mais uma Casa Lotérica em Costa Rica.

“A Lotérica que atende cidade há muitos anos não tem mais estrutura em seu atendimento do número de clientes, que fazem grande fila desde o período da manhã e durante ao dia para serem atendidos, ficando todos os dias mais de duas horas em frente da Lotérica antes do horário de sua abertura”, é o que cita o vereador em trecho da indicação.

Já o vereador Averaldo cobrou a contratação de mais um servidor para atender o público na agência da Energisa em Costa Rica. Segundo ele, a empresa só possui uma funcionária no município para prestar atendimento aos clientes.

“Nós não podemos mais conviver com essa situação. Eu fiquei até com pena da funcionária. Infelizmente, é difícil uma hora que você chega lá que não tem oito ou 10 pessoas aguardando atendimento, que às vezes demora mais de duas horas”, comentou Averaldo, ao defender a proposta durante a sessão.

A proposição do parlamentar foi apresentada em forma de indicação, que será encaminhada para a direção da Energisa em Campo Grande-MS.

O vereador Biri também apresentou uma moção de pesar pela morte da senhora Rosa Marques de Carvalho Cordeiro, que faleceu no dia 26 de junho de 2017.

