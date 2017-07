Training Program Mídia Programática

Implemente com sucesso estratégias de mídia programática para alavancar resultados de suas campanhas

A forma de se fazer publicidade em mídia digital passa por mais uma importante transformação, que atende pelo nome de mídia programática. A tecnologia, através de dados e algoritmos, está mudando todod o ecossistema de mídia, trazendo novos agentes e exigindo de anunciantes e veículos conhecimento para interagir neste novo cenário.

Para trazer soluções e disseminar conhecimento e maior compreensão sobre este novo momento, a JumpEducation promoverá nos dias 21 e 22 de julho 2017 o Training Program sobre Mídia Programática e gostaríamos de convidá-lo(a) a participar conosco.

Reunindo pontos de vista de profissionais que fazem parte de setores diferentes do ecossistema digital, este training program oferece uma grande oportunidade de aprofundamento dos conceitos, discutido quais são as transformações que a mídia programática está trazendo para o planejamento de mídia.

Temas como mídia cross-channel, cross-device, brand performance, modelos de aferição, modelos de atribuição e multi-touch attribution serão disutidos, proporcionando uma atualização e maior preparo para os novos desafios do profissional de mídia.

Mas não só de novos conceitos e terminologias vive a mídia programática. O training program também trará quais benefícios, oportunidades e desafios para obter soluções competitivas dentro do novo cenário, como novos modelos de negociação e formatos comerciais, bem como desenvolvimento de projetos customizados.

Finalmente, o curso também trará as melhores práticas sobre integração de dados e operação de ferramentas de otimização e controle de campanhas, mostrando que a tecnologia é parte integrante deste processo e sua compreensão é fundamental para a obtenção de bons resultados.

Este é um trainig program que traz a informação mais atualizada e importante que você poderia obter sobre mídia programática. Indispensável para profissionais de mídia que precisam atender as novas possibilidades e com isso crias melhores oportunidades para as marcas.

Objetivos do Curso

Apresentar os conceitos, ferramentas e estratégias da mídia programática, seus efeitos sobre o planejamento de mídia, novos formatos e oportunidades de negócios, em um programa que mescla apresentações e vivências práticas, visando instrumentalizar os participantes para enfrentarem os novos desafios trazidos por esta transformação.

A Quem se Destina

Profissionais de empresas, agências e instituições envolvidos com compra, gestão e planejamento de mídia digital.

Período do Curso

O Training Program conta com 16 horas, distribuídas em módulos especialmente desenvolvidos por professores com experiência comprovada no mercado. Aulas teóricas, vivências práticas e troca constante de experiências, são elementos indispensáveis para a total absorção dos conceitos apresentados.

Módulos Abordados

Módulo 1: O que é mídia programática?

Objetivo: Apresentar as principais opções em mídia digital para fazer campanhas de publicidade, ações de relacionamento e de construção de marca. A pirâmide de maturidade da marca e as escolhas de mídia: ações web tradicionais, web 2.0, games, ARG, mídia social e tudo isso junto. Cases e resultados

Conteúdo:

A evolução da publicidade do tradicional para o RTB;

Publicidade em tempo real e os impactos na comunicação;

Etapas e ferramentas de planejamento de mídia digital;

Ecossistema de mídia e os novos agentes digitais;

Como preparar um anunciante para mídia programática?

Módulo 2: Planejamento de mídia digital

Objetivo: Um dos principais desafios em um ambiente de comunicação tão fragmentado é conseguir montar um plano consistente e que contemple os mais variados tipos e modelos de mídia, de performance à programático, de branding à mobile. Este módulo tem como objetivo apresentar as melhores práticas para inclusão da mídia prgramática em um planejamento digital.

Conteúdo:

Mídia cross-channel e cross-device;

Brand Performance: Programática aplicada ou funil de objetivos de marca.

Modelos de aferição em mídia programática;

Modelos de atribuição e MTA (multi-touch attribution).

Módulo 3: Mídia Programática e os veículos de comunicação

Objetivo: Orientar sobre as melhores práticas na implementação de um projeto de mídia programática e apresentar oportunidades, benefícios e desafios para levar oa mercado soluções comerciais competitivas.

Conteúdo:

Principais desafios para os veículos em mídia programática;

Benefícios e oportunidades de receita;

Processo de escolha e de implementação de parceiros e soluções;

Melhores práticas para criação de clusters;

Modelos de negociação e formatos comerciais;

Desenvolvimento de projetos customizados.

Módulo 4: Integração de dados

Objetivo: O estado da arte em mídia programática está na combinação de dados próprios e de terceiros para segmentações e enriquecimento de base. Este módulo final abordará de forma porática o passo a passo para montar uma estrutura para integração de dades automatizada e a operacionalização de soluções de mídia programática.

Conteúdo:

Principais soluções de mídia programática;

Como configurar e primeiros passos da utilização;

Processo de gestão de resultados e otimização de campanhas;

Brand Safe: Operação de maneira segura.

Professores

Gustavo Reis / Gerente Geral de Marketing / Tecnisa

Robson Harada / Market Development Lead / Facebook

Bebeto Pirró / Ad Sales Director / UOL

Paulo Planet / Partner / TailTarget

Informações e Inscrições

*Valor Especial para Grupos

Tel. (11) 5071-4057, com Aline Monteiro

E-mail: aline.monteiro@jumpeducation.com.br

Diferenciais:

Modelo pedagógico focado em Desafios de Negócios , estrategicamente equilibrados entre Teoria e Prática;

Booklets: Apostila compacta, impressa para consulta constante, servindo como um guia de referência no dia-a-dia profissional;

Guia de Aula: todo conteúdo dos treinamentos reproduzidos na íntegra;

Download completo das aulas;

Wi-Fi Free;

; Certificado de Conclusão com a chancela JumpEducation.

JumpEducation

Datas: 21 e 22 de julho de 2017 (Sexta-feira e Sábado)

Horário: das 8h30 às 18h00.

Local: Rua Flórida, 1.568 – Brooklin – São Paulo – SP