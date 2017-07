Servidores municipais começam a receber cartão alimentação

O benefício agora passa a valer para todos os servidores, exceto secretários municipais

A Prefeitura e o SSPM realizou nesta terça-feira (04) uma solenidade de entrega dos primeiros cartões “alimentação” no saguão da antiga prefeitura. Porém, essa foi uma entrega simbólica, sendo que outros servidores devem retirar seus cartões na sede do Sindicato dos Servidores Municipais (SSPM).

Presente na solenidade de entrega, o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, ressaltou que tanto o reajuste, como a conquista do cartão alimentação se deve a vontade mútua de valorizar os servidores. “A Prefeitura e o Sindicato têm o mesmo objetivo, reconhecer e valorizar os servidores. Graças a essa vontade e a abertura das partes em negociar, foi possível chegar a esse resultado satisfatório”, ressaltou.

Conforme Antônio Carlos Modesto, presidente do SSPM, o cartão pode ser utilizado em supermercados, com exceção do Supermercado Proença, que não tem convênio com a Brasil Card, frutarias, açougues e outros locais que vendam alimentos para preparo, ou seja, restaurantes e lanchonetes não entram nessa lista.

REAJUSTE SALARIAL

Em junho os servidores da Prefeitura de Três Lagoas receberam o maior ganho real salarial comparado aos anos anteriores graças ao acordo coletivo entre a municipalidade e o SSPM, que além do reajuste salarial de 7,64%, direcionados aos servidores efetivos e concursados, todos, independente da forma como é feito o vínculo empregatício (exceto os trabalhadores da educação, que entram em outra negociação), passam a receber um cartão alimentação com um crédito de R$ 180 ou R$ 120.

Segundo Modesto, o benefício do cartão alimentação é regido pela lei 2.870 de 2014 e, antes desse reajuste feito dentro do acordo coletivo, faziam jus a esse benefício apenas os servidores concursados ou efetivos de nível médio, independentemente do salário que recebiam e os servidores contratados e comissionados do DCA 15 até o 23.

“Neste acordo coletivo conseguimos ampliar esse benefício, cobrindo os servidores contratados e comissionados de DCA 1 ao 14, que passarão a receber R$ 120,00 com o cartão alimentação. Entretanto, esses servidores receberão esse benefício apenas no pagamento da folha de julho que ocorre em agosto. Pois, esse benefício está valendo a partir do dia 1º de julho”, explicou Modesto.

O presidente ressalta ainda que, os servidores (concursados ou efetivos de nível médio e os servidores contratados e comissionados do DCA 15 até o 23) que já recebiam esse cartão com crédito de R$120, passam a receber, também no pagamento que cai em agosto, R$ 180.

SERVIÇO

O SSPM fica localizado à Rua Paranaíba, 933 – Centro de Três Lagoas e o telefone de contato é o (67) 3521-9537.

Asc | PTL’s