Novos municípios paranaenses são beneficiados com doações de materiais didáticos

Estudantes dos municípios de Curiúva, Faxinal, Santa Cecília do Pavão e Rebouças foram contemplados com materiais didáticos da Editora Positivo. A doação ocorreu por intermédio de uma parceria entre a Editora e o Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar), que este ano já beneficiou mais de 20 mil crianças. Ao todo, foram disponibilizados 85 mil livros, que foram destinados às escolas de Educação Básica de municípios paranaenses que possuem baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Em março também foram beneficiados Almirante Tamandaré, Bom Jesus do Sul, Virmond, Ibaiti, Porto Barreiro e São João do Ivaí. Essa parceria reforça o compromisso social e ambiental da Editora Positivo. O diretor geral da Editora Positivo, Emerson dos Santos, explica que as doações contemplam dezenas de títulos, cuidadosamente desenvolvidos por especialistas, mestres e doutores nas mais diversas áreas do conhecimento. "Dentro da missão da Editora, que é construir um mundo melhor por meio da educação, ficamos satisfeitos em contribuir com as escolas que atendem crianças e jovens em nosso estado, uma vez que elas desenvolvem um trabalho de extrema relevância para as comunidades onde estão inseridas", destaca. Sobre a Editora Positivo Fundada há 37 anos, a Editora Positivo tem a missão de construir um mundo melhor por meio da educação. Tendo as boas práticas de ensino como seu DNA, a Editora especializou-se ao longo dos anos e tornou-se referência no segmento educacional, desenvolvendo livros didáticos, literatura infantil e juvenil, sistemas de ensino e dicionários. A Editora Positivo está presente em milhares de escolas públicas e particulares com os seus sistemas de ensino. Amplamente recomendados pela área pedagógica e reconhecidos pelos seus resultados, os sistemas foram criados de modo a atender a realidade de cada unidade escolar. Para a rede pública a editora disponibiliza o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Já as escolas particulares contam com o Sistema Positivo de Ensino. Cerca de 2 milhões de alunos utilizam os sistemas de ensino da Editora Positivo, em escolas públicas e particulares, no Brasil e no Japão.



