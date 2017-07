Shows da banda britânica The Cinematic Orchestra e dos norte-americanos Marcus Gilmore´s Actions mesclam jazz com música eletrônica

Gravados no Nublu Jazz Festival, os espetáculos inéditos vão ao ar no dia 12/7, quarta, às 22h, no SescTV

exibe, shows gravados na sexta edição do Nublu Jazz Festival, realizado em março de 2016, no Sesc Pompeia, na capital paulista. O evento foi criado em Nova Iorque pela gravadora e clube de jazz Nublu e já passou por países como França e Turquia. Com direção de Daniel Pereira, os espetáculos apresentam repertório de jazz com nuances de música eletrônica, no dia(assista também em sesctv.org.br/aovivo).

O baterista norte-americano Marcus Gilmore, um dos talentos da cena do jazz atual de Nova Iorque, nasceu em uma família de artistas. Seus pais tinham um grupo de canções gospel nos anos 1970 e seu avô Roy Haynes é um dos mais relevantes bateristas de jazz de todos os tempos. Gilmore também é sobrinho do cornetista Graham Haynes e do também baterista Craig Haynes. “Eu tive muita sorte, e não ignoro o fato de que convivi com pessoas da minha família que foram músicos importantes e aprendi muito com eles”, comenta.

Para o baterista, suas melodias têm como finalidade expressar sentimentos, pensamentos e sensações, e a forma como essas manifestações são captadas vai depender de cada pessoa. “Nós temos nossas próprias experiências nessa vida. Tudo é relativo”, afirma. No show, Gilmore se apresenta com sua banda Actions Speak, que traz Rafiq Bhatia, na guitarra, Burniss Travis, no baixo, e David Bryant, no teclado. Eles tocam as composições Rise; Sensation; e Crusing.

Já a britânica The Cinematic Orchestra foi criada em 1999, pelo DJ Jason Swinscoe, que reuniu alguns artistas de jazz e de música eletrônica para fazer parte da gravação do seu álbum de estreia, Motion. O projeto superou as expectativas e foi uma das revelações musicais daquele ano. Hoje, já são mais de nove discos lançados, além de singles e produções de trilhas sonoras para filmes e séries de televisão.

Formada por Jason Swinscoe, nos eletrônicos; Larry Brown, na guitarra e voz; Luke Flowers, na bateria; Dominic Marshall, no teclado; Tom Chant, no saxofone; Christian Tschuggnall, na percussão; Sam Vicary, no baixo; e Beverly Tawiah, na voz, a The Cinematic Orchestra apresenta, no show, repertório de nu jazz e trip hop, nas canções J. Bird; Breath; e Man With The Movie Camera, esta baseada no filme de mesmo nome, de 1929, do diretor russo Dziga Vertov.

