Resource fornece Serviços de Gestão de Infraestrutura para o Orlando City

Companhia brasileira implementa Serviços de Service Desk e Field Services que contemplam 500 access points, telões, câmeras de segurança e scanners para leitura de ingressos para o Orlando City Stadium, um dos mais modernos estádios da Major League Soccer

O sucesso de uma equipe de futebol vai muito além das quatro linhas. Há uma máxima do esporte bretão que diz: “para se conquistar títulos, é imprescindível oferecer as melhores condições para jogadores e torcedores”. O Orlando City, clube profissional com sede em Orlando, na Flórida (EUA), inaugurou recentemente um moderno estádio, com Serviços de Gestão de infraestrutura de tecnologia fornecida pela Resource, uma das principais e mais bem-sucedidas multinacionais brasileiras de serviços de TI e Integração Digital.

“Estamos muito empolgados e felizes por fazer parte desse projeto. Uma empresa legitimamente brasileira ter sido escolhida para levar tecnologia e infraestrutura de ponta para os Estados Unidos é motivo de grande satisfação”, afirma Fábio Back, Vice-Presidente de Negócios da Resource para a América do Norte.

Como primeiro cliente da Resource da área esportiva, o Orlando City Stadium foi inaugurado em março de 2017, mas o trabalho da empresa começou antes: em janeiro deste ano. “Dividimos a nossa atuação em duas frentes: estádio e escritório do time. Em ambas, além da implementação realizada em parceria com outras companhias norte-americanas, cuidamos da sustentação do ambiente digital”, diz Back. Foram instalados 500 access points para acesso à Internet, telões, câmeras de segurança e scanners para leitura dos ingressos, além de equipamentos de informática, de som, de TV e de comunicação. Para suportar o tráfego de dados, foi implantada uma rede interna de 10 GB de velocidade. “Fazemos todo o Service Desk para a utilização do escritório pelos funcionários. Atuamos para garantir o pleno acesso e funcionamento de todos os equipamentos, seja em dia de jogos, seja em reuniões”, diz o Vice-Presidente.

Três meses após a inauguração, o Orlando City Stadium já se destaca como um dos melhores estádios de toda a Major League Soccer (MLS), principal campeonato de futebol dos Estados Unidos e do Canadá. Quem afirma isso é o conceituado jornal inglês The Guardian, que divulgou recentemente uma avaliação comparando todas as arenas utilizadas nos jogos da MLS. Questionado sobre o maior desafio do projeto, Back é enfático: “fazer toda essa infraestrutura conversar entre si, principalmente em dias de jogos, já que a capacidade do estádio é de 25.500 pessoas e todos os ingressos para 2017 já estão esgotados, ou seja, teremos casa cheia até o fim da temporada.”

Sobre a Resource

A Resource é uma das principais e mais bem-sucedidas multinacionais brasileiras de serviços de TI e Integração Digital. Com 25 anos de atuação no mercado e foco no setor financeiro, possui uma equipe de 2.500 profissionais altamente capacitados e aptos para atuar em projetos no Brasil e mais quatro países da América Latina, além dos Estados Unidos, por meio de uma moderna estrutura com 21 Unidades e Centro de Inovação no Vale do Silício (EUA).

A excelência de seus serviços faz com que a Resource seja amplamente reconhecida pelo mercado e por mais de 300 clientes ativos de diversos segmentos da indústria, com ofertas completas de Digital, Serviços Gerenciados, Consultoria de TI e Soluções Empresariais. A Resource utiliza as mais modernas tecnologias globais e possui dezenas de certificações técnicas, que comprovam seu diferencial competitivo e a qualidade de seu trabalho junto a clientes que desejam obter ganhos de produtividade e maior desempenho em suas operações. Para mais informações, visite nosso site www.resourceit.com.

Companhia brasileira implementa Serviços de Service Desk e Field Services que contemplam 500 access points, telões, câmeras de segurança e scanners para leitura de ingressos para o Orlando City Stadium, um dos mais modernos estádios da Major League Soccer

O sucesso de uma equipe de futebol vai muito além das quatro linhas. Há uma máxima do esporte bretão que diz: “para se conquistar títulos, é imprescindível oferecer as melhores condições para jogadores e torcedores”. O Orlando City, clube profissional com sede em Orlando, na Flórida (EUA), inaugurou recentemente um moderno estádio, com Serviços de Gestão de infraestrutura de tecnologia fornecida pela Resource, uma das principais e mais bem-sucedidas multinacionais brasileiras de serviços de TI e Integração Digital.

“Estamos muito empolgados e felizes por fazer parte desse projeto. Uma empresa legitimamente brasileira ter sido escolhida para levar tecnologia e infraestrutura de ponta para os Estados Unidos é motivo de grande satisfação”, afirma Fábio Back, Vice-Presidente de Negócios da Resource para a América do Norte.

Como primeiro cliente da Resource da área esportiva, o Orlando City Stadium foi inaugurado em março de 2017, mas o trabalho da empresa começou antes: em janeiro deste ano. “Dividimos a nossa atuação em duas frentes: estádio e escritório do time. Em ambas, além da implementação realizada em parceria com outras companhias norte-americanas, cuidamos da sustentação do ambiente digital”, diz Back. Foram instalados 500 access points para acesso à Internet, telões, câmeras de segurança e scanners para leitura dos ingressos, além de equipamentos de informática, de som, de TV e de comunicação. Para suportar o tráfego de dados, foi implantada uma rede interna de 10 GB de velocidade. “Fazemos todo o Service Desk para a utilização do escritório pelos funcionários. Atuamos para garantir o pleno acesso e funcionamento de todos os equipamentos, seja em dia de jogos, seja em reuniões”, diz o Vice-Presidente.

Três meses após a inauguração, o Orlando City Stadium já se destaca como um dos melhores estádios de toda a Major League Soccer (MLS), principal campeonato de futebol dos Estados Unidos e do Canadá. Quem afirma isso é o conceituado jornal inglês The Guardian, que divulgou recentemente uma avaliação comparando todas as arenas utilizadas nos jogos da MLS. Questionado sobre o maior desafio do projeto, Back é enfático: “fazer toda essa infraestrutura conversar entre si, principalmente em dias de jogos, já que a capacidade do estádio é de 25.500 pessoas e todos os ingressos para 2017 já estão esgotados, ou seja, teremos casa cheia até o fim da temporada.”

Sobre a Resource

A Resource é uma das principais e mais bem-sucedidas multinacionais brasileiras de serviços de TI e Integração Digital. Com 25 anos de atuação no mercado e foco no setor financeiro, possui uma equipe de 2.500 profissionais altamente capacitados e aptos para atuar em projetos no Brasil e mais quatro países da América Latina, além dos Estados Unidos, por meio de uma moderna estrutura com 21 Unidades e Centro de Inovação no Vale do Silício (EUA).

A excelência de seus serviços faz com que a Resource seja amplamente reconhecida pelo mercado e por mais de 300 clientes ativos de diversos segmentos da indústria, com ofertas completas de Digital, Serviços Gerenciados, Consultoria de TI e Soluções Empresariais. A Resource utiliza as mais modernas tecnologias globais e possui dezenas de certificações técnicas, que comprovam seu diferencial competitivo e a qualidade de seu trabalho junto a clientes que desejam obter ganhos de produtividade e maior desempenho em suas operações. Para mais informações, visite nosso site www.resourceit.com.

Fonte: Planin Comunicação Resultados