Cacau Hygino agora conta suas fofocas no Ubook

Obra Fofoca – Esta simpática palavra e suas consequências imprevisíveis é narrada pelo próprio autor para a maior plataforma de audiolivros por streaming da América Latina

Depois de ser lançado com sucesso com a presença de centenas de pessoas (entre as quais vários artistas famosos), e ter virado peça de teatro, “Fofoca – Essa Simpática Palavra e Suas Consequências Imprevisíveis” agora também está disponível na versão em áudio. E é o próprio autor quem narra suas histórias na versão que a partir deste mês está disponível no Ubook, maior plataforma de audiolivros por streaming da América Latina.

Íntimo do mundo artístico, Cacau Hygino, que aproveitou sua experiência como ator, trata as origens e repercussões da fofoca com humor e acidez. Afinal, quem nunca foi vítima de uma fofoca? Embora simpática aos ouvidos, essa palavra é capaz de causar enormes dores de cabeça. Nesta obra, ela é tratada com bom humor por Cacau Hygino, que revela suas origens, suas utilizações – para o bem e para o mal –, a forma como transformou a vida das celebridades em fast food e como se tornou o epicentro de um mercado que movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. Dando o toque final, depoimentos de dezenas de pessoas famosas sobre a fofoca, como Bibi Ferreira e Marília Pêra – com direito a relatos sobre a desagradável experiência de terem seus nomes associados a fofocas em revistas, jornais, programas de TV e sites –, e o outro lado da moeda: os jornalistas.

Sobre a experiência de narrar o próprio livro, Hygino comenta que foi uma aventura e um desafio. “Foi, sem dúvida, uma experiência diferente e prazerosa. É curioso dar voz aos próprios pensamentos, as histórias ganham novas dimensões e isso, com certeza, irá influenciar nos próximos trabalhos que eu escreverei”, indica o autor. “Além disso, é uma alternativa interessante e agradável para nós autores levarmos nosso conteúdo para o público, pois, como todos tem a rotina cada vez mais dinâmica, nem sempre é possível parar para ler um livro, e o áudio tem essa função de acompanhar as pessoas enquanto elas realizam outras atividades”, diz o autor, adiantando que pretende lançar novos títulos em áudio.

Longe de ser uma invenção contemporânea, a fofoca já era usada em tempos remotos para confundir o inimigo no campo de batalha e com fins políticos. O tempo passou, a comunicação entre as pessoas ganhou alcance e velocidade, e Federico Fellini sintetizou a união entre imagem e texto no filme La Dolce Vita, por meio do qual batizou o fotógrafo que fica à caça de celebridades em situações nem sempre glamorosas: paparazzo. Hoje, esse profissional não apenas é peça central de uma indústria que movimenta rios de dinheiro, como também se tornou o terror de personalidades que não querem expor sua vida particular para o público e, paradoxalmente, “tábua de salvação” de outras que necessitam dele para estar na mídia.

Em Fofoca – Essa Simpática Palavra e Suas Consequências Imprevisíveis, é possível perceber a rapidez com que um mexerico surge num lugar qualquer e se espalha quase que instantaneamente por todos os cantos, ganhando uma dimensão extraordinária. “Nesta obra de Cacau Hygino, entendemos como é tênue e frágil a linha que separa a verdade da mentira, e como, mesmo assim, ela mexe com a imaginação de muitas pessoas. Estamos empolgados em contar mais esta história e temos certeza de que nossos leitores estão ávidos para conferir o que há de mais revelador nas histórias de Hygino”, comenta Cristina Albuquerque, gerente de conteúdo do Ubook.

Sobre o autor

Cacau Hygino nasceu no Rio de Janeiro, em 1969 e profissionalizou-se como ator em 1992. Na TV, fez participações em Vira-Lata, Cara ou Coroa, América, Amazônia, Paraíso Tropical, Sete Pecados, Caminho das Índias, Vida da Gente, Dercy de Verdade e Os Homens são de Marte. Fez ainda parte do elenco de Negócio da China, SOS Emergência e Insensato Coração. Todos na Rede Globo.

Paralelamente à carreira artística, enveredou pela literatura. Em 2005, lançou o livro Mulheres Fora de Cena (Ed. Globo/2005). Nós e Nossos Cães (no qual conta histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por causa do mais popular dos animais de estimação – Ed. Globo/2006), Virna– A Trajetória De Uma Guerreira (biografia da ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei – Casa da Palavra/2007), Fofoca (Espassum Editora/2008) e Herivelto Como Conheci (Espassum Editora/2011) e Nathalia Timberg – Momentos (MBooks/2014) também são de sua autoria. Em 2008, produziu, em parceria com a Urca Filmes para a GNT, o programa Pet.Doc baseado em seu livro Nós e Nossos Cães. Entre outros livros, lançou ainda Aninha Quer Dançar (Rovelle Editora), inspirado na bailarina Ana Botafogo, e a fotobiografia da atriz Irene Ravache intitulada Simples Assim, Irene.

Sobre o Ubook

Lançado no início de outubro de 2014, o Ubook é o primeiro serviço de assinatura de audiolivros por streaming do Brasil. Ele funciona como o Netflix para vídeos ou o Spotify para música: por um valor mensal, ou semanal, é possível ter acesso ilimitado a todo o catálogo através do aplicativo. A plataforma, que já conta com mais de 2 milhões de usuários cadastrados e possui mais de 10 mil títulos em seu acervo, está disponível para Web, iOs, Android e Windows Phone.

Serviço:

Título: Fofoca – Esta simpática palavra e suas consequências imprevisíveis

Autor: Cacau Hygino

Duração: 3:27:03

Narrador: Cacau Hygino

Editora: UBX

Onde ouvir: www.ubook.com