Persol apresenta coleção Outono-Inverno 2017

São Paulo, julho de 2017 – Acabamentos artesanais e materiais selecionados são os elementos-chave do sucesso da marca nos últimos 100 anos. Para este lançamento, a Persol enriquece a coleção com novas interpretações e modelos inéditos. As novidades vão da evolução da Calligrapher Edition à elegante reinterpretação dos modelos da Persol dos anos 40, passando pela criação de modelos com ponte dupla, que unem o fascínio do universo retro e a contemporaneidade dos anos 70.

PO3172S

Este modelo redondo traz ponte dupla fina, em metal, são em uma evolução da coleção Calligrapher, que homenageia a arte da

Caligrafia e os seus gestos elegantes e leves. O design contemporâneo da armação foi inspirado em formas vintage, e a luminosa combinação de acetato e metal afirma a sua modernidade. As hastes, com ponteiras em acetato, foram decoradas com pequenas gravações que relembram os exercícios da escrita, e são assinadas no lado interno com o logotipo da coleção. O modelo possui um estojo específico.

PO3173S

Modelo Retangular em mais uma evolução dos modelos da coleção Calligrapher Edition.

O novo conceito de armação combina o metal e o acetato, para obter óculos leve como o gesto de um calígrafo. A ponte e as hastes em metal foram decoradas com gravações que relembram as linhas traçadas com canetas tinteiro. O modelo possui um estojo específico e o logotipo assinatura da coleção encontra-se no lado interno das hastes.

PO3170S

Modelo arredondado em acetato que continuar a explorar o estilo

com ponte dupla, unindo o design retro com um toque contemporâneo inspirado nos anos 70. Tudo é valorizado pelos acetatos originais dos modelos da Persol e pela possibilidade de escolher as lentes em cristal polarizadas, ideais para ter uma visão perfeita e a máxima proteção dos raios solares.

PO3171S

Modelo arredondado que traz inspiração nas armações icônicas dos anos 40. Uma elegância refinada que tem como sinais distintos os perfis finos, a característica ponte buraco de fechadura e as novas

hastes moldadas. O fascínio vintage é destacado pelas versões dos acetatos exclusivos dos arquivos da Persol.

PO3180V

Esta armação redonda, em acetato, faz parte da família Calligrapher

Evolution, coleção que homenageia a arte da caligrafia e os seus gestos elegantes e leves. O design sofisticado traduz a inspiração vintage em formas contemporâneas. Uma luminosidade moderna é acrescentada pelas novas hastes em metal, decoradas com gravações inspiradas nos exercícios de escrita e assinadas no lado interno com o logotipo da coleção.

PO3175V

Armação quadrada, em acetato, caraterizada pela ponte dupla. O

modelo é mais um exemplo da pesquisa estilística da marca, que funde a inovação técnica com elementos vintage e o toque de inspiração dos anos 70.

Elegantes versões dos acetatos históricos dos arquivos da Persol.

PO3178V

Óculos de grau retangulares, em acetato. Perfil fino, ponte buraco de fechadura característica e hastes moldadas são os elementos distintivos que unem a inspiração

deste modelo com os arquivos da Persol dos anos 40. Uma elegância refinada e atemporal destacada pelas versões dos acetatos históricos da marca.

