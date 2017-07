Contratação de planos odontológicos volta a níveis pré-crise

Número de beneficiários segue crescendo; entre outubro e março a alta foi de 4,5%

O número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos segue crescendo. Desde o início da crise econômica, o mercado de planos odontológicos registrou crescimento positivo em todos os anos, com aumento de 3,9%, 4,1% e 3,8% em 2014, 2015 e 2016, respectivamente.

Em apenas seis meses, de outubro de 2016 a março de 2017, foram firmados 970 mil novos vínculos de planos odontológicos no Brasil – o que representa uma alta de 4,5%, segundo levantamento do Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo (SINOG), com base em dados da Agência Nacional de Saúde (ANS).

O fato de o número de beneficiários crescer mesmo em diante de um cenário de redução de empregos, de renda e de crédito, demonstra que a receptividade do plano odontológico é positiva e de que a população brasileira vem priorizando este segmento.

O Ibope divulgou uma pesquisa encomendada pelo Instituto de Estudos em Saúde Suplementar (IESS), em que identifica que 79% dos beneficiários de planos odontológicos estão satisfeitos ou muito satisfeitos com seus planos. Complementa, ainda, que 81% recomendariam o plano odontológico para um amigo ou parente.

Número de beneficiários de planos odontológicos – 2010 a 2017

Dados:

Número de beneficiários de planos de saúde exclusivamente odontológicos (Mai/17): 22.552.159;

­Variação do número de beneficiários de planos de saúde exclusivamente odontológicos no período de:

ü ­Fev/17 a Mai/17 (3 meses): 2,0%, 437.809 vínculos a mais;

ü ­Mar/16 a Mai/17 (12 meses): 7,7%, 1.607.353 vínculos a mais;

ü ­Taxa de cobertura nacional de planos de saúde exclusivamente odontológicos (Mar/17): 10,9%*.

Sobre o Sinog

O Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo foi criado em 1996 com o objetivo de atuar como agente de crescimento e aprimoramento das empresas de assistência odontológica, colaborar no desenvolvimento técnico-científico da categoria, definir padrões mínimos de qualidade e de gestão, divulgar e ampliar o conceito de odontologia de grupo como agente facilitador do acesso à assistência de saúde bucal da população e promover a integração das empresas junto à classe odontológica. Atualmente, a entidade reúne empresas de odontologia de grupo em todo o país, responsáveis pelo atendimento de mais de 10,5 milhões de beneficiários, através de uma estrutura de 110 mil cirurgiões-dentistas.

Fonte: xcOM