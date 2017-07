Novas receitas de mantecais conquistam os consumidores de São Paulo

O Ateliê dos Mantecais apresenta sabores inusitados

Considerada a única produtora de doces do gênero, a empresa Ateliê dos Mantecais foi criada em 2013, com uma variedade de sabores e com objetivo de atender às preferências de seus clientes.

Inspirada na pastelaria espanhola, que criou um bolo caracterizado por ser amassado com banha e consumido em qualquer época do ano, há 4 anos, Marli Ferreira começou na confeitaria como uma “ação de renda extra “. Ele conta que começou a vender para algumas empresas que usavam seus produtos, entre eles o Mantecal, para desenvolver ações comerciais. “Daí percebi que poderia fazer dessa ação, uma empresa estabelecida”, diz Marli.

Em 2015 começou a focar nos Mantecais – os tradicionais, com goiabada por cima dos biscoitos. Com o resultado, seus clientes começaram a pedir que a goiabada fosse substituída. Foi nesse ponto que o Ateliê dos Mantecais inovou, criando novos sabores e formatos diferenciados como banana, coco, morango, entre outros. Hoje a empresa atende hotéis, cafés, corretoras, além de vendas avulsas online.

Fonte: MKT Comunicação