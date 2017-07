RECADO MACABRO| Aviso do crime, língua com cadeado é deixada em salão após 13 tiros

Cadeado preso a língua foi deixado em salão de beleza (Foto: Porã News)

Um salão de beleza em Pedro Juan Caballero, cidade Paraguaia que faz fronteira com o município de Ponta Porã, distante 323 quilômetros de Campo Grande, foi alvo de 13 disparos de pistola 9 milímetros, na madrugada deste domingo (2).

Antes de irem embora, os criminosos ainda deixaram um cadeado preso a uma língua de vaca, recado do crime organizado que não era usado há muitos anos.

O fato aconteceu no salão de beleza Karen, de propriedade de uma brasileira de 34 anos. O estabelecimento fica na Rua Teresa Juan Caballero com Carlos Antônio Lopez, no Bairro General Diaz.

Para os agentes da Divisão de Homicídios, o recado quer dizer que alguém está falando mais do que deveria. Tal situação estaria incomodando integrantes do submundo do crime que atuam na fronteira. (Com informação do site Porã News)