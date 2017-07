Responsável por patrulhar 3,6 mil km em MS, PRF anuncia corte de serviços

Polícia informou que precisará adotar “medidas para adequação à nova realidade orçamentária”

PRF em rodovia do Estado. (Foto: Divulgação)

A PRF (Polícia Polícia Rodoviária Federal) anunciou na manhã desta quarta-feira (5) a suspensão imediata de diversos serviços e a redução do patrulhamento nas rodovias a partir desta quinta-feira (6). Em nota, a corporação afirma que a decisão foi tomada em razão do “contingenciamento orçamentário imposto pelo Decreto 9.018/17, de 30 de março de 2017”.

Em Mato Grosso do Sul, a PRF patrulha mais de 3,6 mil quilômetros de rodovias e tem papel essencial no combate ao crime organizado, principalmente na região de fronteira com o Paraguai e a Bolívia.

O decreto que provocou a redução no orçamento trata da programação orçamentária e financeira do Poder Executivo Federal para 2017. Diante da medida, a PRF informou que precisará adotar “medidas para adequação à nova realidade orçamentária.”

Em razão do contingenciamento, a corporação vai parar de fazer escoltas e de usar patrulhamento aéreo, entre outras medidas. Também haverá fechamento de postos, seguindo um cronograma que prevê transferência das unidades para outras. Veja quais são as medidas adotadas abaixo.

Conforme a PRF, o horário de funcionamento das unidades administrativas também será alterado, com priorização de atendimento ao público no período compreendido das 9h às 13h. As superintendências regionais da PRF divulgarão novos horários de funcionamento e atendimento.

Ainda de acordo com a nota publicada, a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com Ministério da Justiça e Segurança Pública, “está em tratativas com Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que se tenha uma célere recomposição do orçamento e o consequente restabelecimento dos serviços e normalização da atuação da instituição.”