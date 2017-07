Moradora de MS morre em acidente com caminhão na BR-163 em MT

Renault Clio ficou bastante destruído. (Foto: PRF/MT)

A campo-grandense Sara Maria Pereira morreu em um acidente na manhã de ontem (04), em Itiquira, cidade localizada no Mato Grosso na divisa com Mato Grosso do Sul. Além dela, outras três pessoas estavam no carro mas tiveram apenas ferimentos leves.

Sara deixa dois filhos. (Foto: Reprodução Facebook)

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) do MT, o acidente aconteceu por volta das 10h30 quando o Renault Clio com placas de Campo Grande foi atingido atrás por um caminhão com placas de de São Jorge do Ivai, no Paraná. A colisão aconteceu no km 4,2 da BR-163.

O boletim de ocorrência afirma que o Renault Clio freou bruscamente para evitar bater em um cabo de telefone que estava atravessado na rodovia, em frente do Posto Fiscal do Rio Correntes. O caminhão estava atrás do veículo e não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

O Clio ainda bateu no guard rail e foi empurrado por cerca de 200 metros até sair da pista e parar no acostamento. Sara de 56 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi retirado das ferragens pela equipe da Rota do Oeste, concessionária responsável pela BR-163, no Mato Grosso e conduzido ao IML (Instituto Médico Legal) de Rondonópolis.

Sara deixa dois filhos e seu velório será em Campo Grande. Nos anos 2000, ela trabalhou em diversos jornais impressos da Capital como diagramadora. Além de Sara, estavam no Clio Josué Hildebrando Nantes, 68, Sonia Pereira Nantes, 65 e um adolescente de 14 anos.

O motorista do caminhão, de 58 anos, não teve ferimentos graves. Ele passou pelo teste do bafômetro que deu 0,00mg/l de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.