PF cumpre mandados de condução coercitiva nesta quarta no Rio

Ações fazem parte da Operação Ponto Final, que apura esquemas de corrupção no setor de transportes

A Polícia Federal cumpre três mandados de condução coercitiva na manhã desta quarta-feira (5), em desdobramento da Operação Ponto Final. De acordo com o G1, agente saíram da sede da PF, no Centro, por volta das 5h30.

Às 6h20, os agentes deixaram um prédio da Rua Alberto de Campos, em Ipanema, na Zona Sul da cidade, levando coercitivamente um homem para prestar depoimento.

Deflagrada na última segunda-feira (3), a operação já prendeu 10 pessoas ligadas ao transporte público no estado. O empresário Jacob Barata Filho (foto), herdeiro de um grande grupo do ramo de ônibus na cidade, foi preso na noite de domingo (2) no aeroporto Internacional do Galeão, quando tentava embarcar para Portugal.

Investigação da PF e do Ministério Público Federal aponta indícios de um esquema criminoso que chegou a movimentar R$ 260 milhões em propinas.

