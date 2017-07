Policiais abordam veículo e são surpreendidos com mais de 40 tiros

Viatura foi atingida por disparos © Divulgação

Dois policiais militares de Nova Alvorada do Sul – distante 120 km de Campo Grande, foram surpreendidos com cerca de 40 tiros na noite de ontem (04), ao tentar abordar dois veículos que furaram bloqueio. Apesar do susto, eles não ficaram feridos.

Segundo informações do Nova Alvorada Notícias, o caso aconteceu por volta das 22h quando os policiais receberam a informação de que dois veículos furaram um bloqueio policial, em alta velocidade, na rodovia. Eles foram até a MS-145 na tentativa de interceptar os carros, mas sem saber os modelos.

Eles abordaram uma caminhonete Chevrolet S-10 de cor preta e placas aparentes da Bahia. Durante a verificação, outro veículo se aproximou e iniciou os disparos de arma de fogo de vários calibre. Quatro pessoas armadas estavam em uma SW4 de cor prata.

Os policiais revidaram gerando uma intensa troca de tiros. Eles alegam que foram disparados pelos autores aproximadamente 40 tiros em direção aos policiais. A caminhonete S-10 que seria o batedor do SW4 fugiu, mas foi atingida por tiros no pneu por tiros.

Os bandidos andaram alguns quilômetros e abandonaram o veículo. A SW4 também foi atingida por vários tiros disparados, mas conseguiu fugir em direção a Casa Verde. A viatura da policia também ficou bastante destruída.

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) ajuda na busca pelos fugitivos.