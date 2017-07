Estakazero participa do Bye Bye São João

Festa acontece nesta sexta-feira, dia 7, no Coliseu do Forró

Depois de colocar o pé na estrada a Estakazero volta a Salvador para a despedida do São João. A banda liderada por Léo Macedo se apresenta na festa, que foi batizada de Bye Bye São João, acontece nesta sexta-feira, dia 7, a partir das 22 horas, no Coliseu do Forró. No mesmo dia, sobe ao palco também Norberto Curvello.

Em 2017 a Estakazero fez um resgate ao o que o São tem de melhor musicalmente. A aposta deu certo. Com um repertório voltado ao forró tradicional e defendendo o estilo musical nas festas juninas, a atração ganhou o apoio do público e da mídia. Músicas como a canção de trabalho “Todo Seu”, além das clássicas “Encosta N´Eu”, “Sapatilha 37” e “Lua Minha”, foram tocadas em mais de 20 cidades.

Mostrar a cultura musical da Bahia foi para o cantor e instrumentista Léo Macedo uma necessidade em 2001, quando criou a Estakazero há dezesseis anos.

A aposta musical de 2017 tem a assinatura de Levi Lima, líder do Jammil. Com arranjos e produção musical de Allê Barbosa, a canção tem versos como “Todo seu/ Me pegue na mão/ Quero ir passear/Todo seu/ Dos pés à cabeça/ Palma ao calcanhar/ Todinho seu/ Caminho te levo comigo/ Meu coração é seu abrigo”.

Na temporada junina, as marcas da cultura nordestina estiveram presentes não apenas no som da sanfona e no toque do triângulo, mas também na escolha dos cenários e dos figurinos das apresentações. No repertório, ritmos como o baião, o galope, o arrasta pé e o xote, se unem ao tradicional forró em um som próprio que, aliado à voz marcante de Leo, tornou-se referência para bandas de forró em todo o Brasil.

São três DVDs de carreira, sendo o primeiro intitulado “Estakazero Ao Vivo” e lançado em 2006, o segundo “Dez anos na Estrada”, gravado em 2011 e o terceiro “A Festa Começou”, lançado em 2013. Além destes trabalhos, a Estakazero tem em sua discografia os álbuns “Botando o Pé na Estrada” (2003), “Lua Minha” (2005), “Ao vivo”, (2006) “Arrasta-pé pelas Estrelas” (2008), “Viva Luiz!” (2010) “Na Balada”, (2012), “A Festa começou” (2013), “Eu tô bem na fita” (2015) e “Pertinho” (2016).

Mais informações à imprensa:

Laboratório da Notícia – 3272 4263

WhatsApp: (71) 98794-1251

BLOG: http://jornalismo36.wix.com/laboratoriodanoticia

Facebook: Laboratório da Noticia

Twitter: @laboratoriodanoticia

Instagram: @laboratoriodanoticia