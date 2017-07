PSG oferecerá R$ 294 mi ao Liverpool por Philippe Coutinho

A estratégia do Paris Saint-Germain é não perder nenhuma de suas estrelas, pelo contrário, os franceses querem aumentar o número de grandes jogadores em sua equipe. E o primeiro integrante da lista de desejo do time parisiense é o brasileiro Philippe Coutinho. Segundo os franceses do Le10Sport , Nasser Al Khelaifi e o diretor de futebol Antero Henrique estaria preparando uma oferta multimilionária para tirar o atacante de Anfield.

Foto: Getty Images

Apesar de o PSG estar confiante, o Liverpool já afirmou que Coutinho é um dos principais jogadores de seu elenco e seria “intransferível”, para o técnico dos Reds, Jurgen Klopp. Ainda assim, o time inglês assegurou que não aceitaria menos que 100 milhões de euros (aproximadamente 377 milhões de reais) pelo jogador. No entanto, os parisienses também não estariam disponíveis a gastar uma quantia tão alta.

Segundo a fonte , o Paris Saint-Germain está disposto a pagar 78 milhões de euros (aproximadamente 294 milhões de reais) para tentar convencer o Liverpool de rescindir com o brasileiro, que tem contrato are 2022.

O que pode estar a favor do PSG é o desejo de Philippe Coutinho de jogar em uma equipe em condições de conquistar e disputar por grandes títulos, como uma Liga dos Campeões. De acordo com o portal espanholSport, ao Coutinho interessaria o Barcelona, porém, os catalães estão com outras prioridades, como reforçar a defesa e o meio-campo.