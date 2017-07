2º BPM: Patrulhamento Preventivo da Área Central recupera objetos furtados e prende autor

Três Lagoas, (MS) – Ontem (05/07) por volta das 18h00min, Policiais Militares do Patrulhamento da Área Central recuperaram objetos furtados de um estabelecimento do Centro da cidade e prenderam o autor de 51 anos.

A guarnição estava no ponto base (na esquina do Relógio), quando receberam uma denúncia de um transeunte que havia visualizado um homem subtrair alguns produtos da prateleira de um estabelecimento acondicionando-os sob a bermuda e em seguida saiu do local. Diante das informações e características repassadas do suspeito os policiais realizaram diligências pela área central e localizaram o homem no cruzamento da Rua Bruno Garcia com a Rua Oscar Guimarães.

Durante a abordagem e a busca pessoal foi localizado com o acusado 1 (um) shampoo Baby, 1 (um) sabonete líquido, 1 (um) condicionador todos de 200 ml da marca Johnson’s, e ainda 1 (um) gel para cabelos infantil da Disney Frozen de 130 gramas, 1 (um) condicionador Chá de Camomila Huggies de 200 ml e 1 (um) shampoo Trá Lá Lá Kids de 480 ml. O suspeito ainda portava um cachimbo que segundo o mesmo seria para o uso de crack.

Diante do fato a guarnição deslocou-se até o local furtado e uma testemunha relatou que o indivíduo esteve lá perguntando sobre recarga para celular, mais não percebeu o mesmo pegando os objetos.

Assim o autor juntamente com os objetos recuperados e cachimbo para o uso de drogas foram entregues na Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM