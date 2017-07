2º BPM: ROTAI prende autores de furto

Três Lagoas, (MS) – Ontem (05/07), Policiais Militares da ROTAI (Rondas Táticas do Interior), prenderam dois autores de furtos distintos em um dia.

O primeiro foi por volta das 13h10min quando a guarnição foi acionada via COPOM (Central de Operações da Polícia Militar), para deslocar até um supermercado onde em contato com o segurança do estabelecimento relatou que o observou quando o autor de 44 anos colocou dentro da bermuda duas peças de carne.

Assim foi realizada a abordagem no suspeito e constatado que o mesmo havia furtado duas peças de carne (Picanha), sendo uma pesando 1.056 kg no valor de R$ 41,08 reais e a outra pesando 1.294 kg no valor de R$ 50,34 reais. O suspeito confessou a prática do furto dos produtos e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Civil para devidas providências.

E por volta das 17h30min a mesma guarnição em rondas pelo Bairro Lapa abordou um jovem de 18 anos em atitude suspeita transitando em uma bicicleta Caloi Poti de cor azul. Após a entrevista o jovem confessou que havia acabado de praticar o furto da referida bicicleta nas proximidades da Lagoa Maior. Assim os policias deslocaram até o local e localizaram a vítima de 22 anos que trabalha em uma loja nas imediações da lagoa.

Diante do fato o autor também foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM