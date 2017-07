2º BPM: Radiopatrulha prende autor de furto e recupera fios de cobre

Três Lagoas, (MS) – Ontem (05/07), por volta das 03h00 da madrugada Policiais Militares da Radiopatrulha, prenderam o autor de 31 anos por furto qualificado mediante escalada.

A guarnição foi acionada via COPOM (Central de Operações da Polícia Militar), pois receberam uma denúncia através do 190, onde segundo a testemunha havia um furto em andamento em uma lanchonete na Área Central. No local os policiais fizeram o contato com o denunciante que relatou que visualizou o exato momento em que um homem estava subindo no telhado da lanchonete e após alguns minutos saiu do local andando com um saco preto nas costas aparentando estar levando algo bem pesado.

Assim após obter as características do suspeito a guarnição flagrou o mesmo cerca de 80 metros do local, e durante a abordagem encontraram no saco de lixo que este transportava vários metros de fios de cobre, o homem confessou ter subtraído o material da lanchonete que se encontra fechada para reforma e que utilizou uma chave de fenda para soltar os parafusos do padrão de energia e escalou até o telhado puxando a extensão da rede elétrica por cima do telhado.

Diante do fato o autor foi encaminhado juntamente com fios furtados e a chave de fenda para a Delegacia de Polícia Civil pra providências cabíveis.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM