Mimo para ele e para ela!

A TulipaBaby apresenta linha de berços nas cores rosa e azul

A TulipaBaby apresenta a Linha de berços Mimo, nas cores mais procuradas pelos papais e mamães de plantão. Agora, além de personalizar o quartinho do bebê com o tema preferido, a marca de móveis infantis disponibiliza o berço com acabamento na cor rosa ou azul. E o melhor, com entrega imediata para todo o Brasil.

Com design exclusivo e fazendo jus ao nome, a linha de berços possui traços retos, estrutura em madeira maciça Taeda de reflorestamento, peseira e cabeceira em mdf. Medindo 1,38 x 0,77 x 0,93m, os berços recebem a pintura na cor rosa ou azul fosco e possuem os pés cromados.

Desde 2012 a TulipaBaby comercializa móveis exclusivos, de fabricação própria para quartos de bebês. Todos os móveis são feitos de madeira maciça com todas as normas de segurança e certificação Inmetro. A empresa detém todo o processo produtivo deste o plantio das arvores até a venda ao consumidor final.

Este e outros móveis para o quartinho do bebê estão disponíveis para venda através do site www.tulipababy.com.br. A TulipaBaby aceita encomendas de todo o Brasil.

TulipaBaby

www.tulipababy.com.br

Tel. 11 2626 3796