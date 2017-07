Curta o inverno com a Linha de aquecedores Mondial

Aquecedores com design omderno oferecem mais conforto durante a estação mais fria do ano

Durante os quatro meses da estação (21 de junho a 22 de setembro), as pessoas buscam ambientes mais aconchegantes, a fim de evitar possíveis problemas respiratórios, que são agravados devido à grande oscilação de temperatura, ressecamento e qualidade do ar.

Nessa época do ano, o que importa é se proteger do frio. O inverno é a estação ideal para vestir um casaco quentinho, experimentar pratos deliciosos e ficar em ambientes mais aconchegantes e, claro que a Mondial quer ficar pertinho de você durante todas as estações do ano. Por isso, a marca elencou quatro modelos de aquecedores modernos que oferecem baixo consumo de energia, excelente custo benefício e segurança.

A linha de aquecedor a óleo é uma ótima opção para quem busca se aquecer durante a noite, oferecendo o ambiente agradável e silencioso, sem utilizar o ar do ambiente de forma forçada. O aquecedor e desumidificador condiciona o ambiente, evitando o ressecamento do ar. A linha de aquecedor halógeno, por sua vez, deve ser utilizada em ambientes abertos, devido ao rápido aquecimento proporcionado pelo sistema de luz.

Confira os modelos disponíveis e qual é a melhor pedida para a sua necessidade.

Aquecedor e Desumidificador de Ar A-08

Preço sugerido: R$ 109,90 · 2 Níveis de aquecimento · Dispositivo de segurança · Potência de 1500W – (127V) 2000W – (220V) · Desligamento automático · Design Moderno · Aquecimento por termoventilação · Controle de temperatura por termostato Dica de uso: Indicado para todos os ambientes é muito seguro para quartos e períodos noturnos, sugerimos a utilização paralela de um umidificador de ar Mondial devido à desumidificação do ar. Aquecedor a Óleo A-06

Preço sugerido: R$ 309,90 · 7 Elementos · Design moderno em preto e prata · 3 Níveis de aquecimento · Potência de 1500W · Controle de temperatura por termostato · Sistema de segurança 360° · Alça para facilitar o transporte · Guarda-fio · Rodas de transporte para fácil locomoção · Silencioso Dica de uso: Indicado para todos os ambientes, aquece de forma muito segura. Seu óleo natural vegetal é de uso contínuo e nunca precisa ser substituído. Aquecedor Termo Ceramic A-05

Preço sugerido: R$ 169,90 · Aquecedor e desumidificador · 2 em 1 – Aquecedor e circulador de ar · Resistência em cerâmica · 2 Níveis de potência · Lâmpada-piloto · Silencioso · Dispositivo de segurança · Potência de 1500W · Controle de temperatura por termostato Dica de uso: Indicado para todos os ambientes é muito seguro para quartos e períodos noturnos, sugerimos a utilização paralela de um umidificador de ar Mondial devido à desumidificação do ar. Aquecedor Halógeno Comfort Air A-07

Preço sugerido: R$ 199,90 · 3 Lâmpadas de halógeno · Sistema de segurança antiqueda · 3 Níveis de aquecimento 400W, 800W e 1200W · Oscilante · Guarda-fio · Alça que facilita o transporte Dica de uso: Indicado para todos os ambientes é muito seguro para quartos e períodos noturnos, sugerimos a utilização paralela de um umidificador de ar Mondial devido à desumidificação do ar. Sua luz dá a sensação de lareira deixando o ambiente muito sofisticado e sua oscilação distribui ainda melhor o calor no ambiente.

Sobre a Mondial: Instalada no Brasil há 17 anos, a Mondial é líder em vários segmentos de eletroportáteis – como ventilação, air fryers, liquidificadores, espremedores de frutas, sanduicheiras, churrasqueiras elétricas, panelas de arroz e extrator de sucos. A empresa possui duas unidades de produção, uma em Conceição do Jacuípe (BA) com mais de 92.000 m² de área construída e outra em Manaus (AM) com 4.900 m² de área construída, e emprega 3100 mil funcionários diretos e mais 9 mil indiretos. O SAC da Mondial (0800 55 03 93) possui um completo atendimento pós-vendas, via telefone, e-mail, chat e URA (Unidade de Resposta Audível) – serviço automático que permite sanar dúvidas e obter informações diretamente pelo sistema. Há ainda uma completa infraestrutura com mais de 1.100 postos de assistência técnica autorizados, distribuídos estrategicamente em todo o território nacional.

Mais informações: http://www.mondialine.com.br/

SAC: 0800 55 03 93