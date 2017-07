Três tratamentos para amenizar rugas e linhas de expressão

Cuidados devem ser redobrados a partir dos 30 anos, quando a derme começa a apresentar vincos mais acentuados

Após os 30 anos, a maturidade e a experiência se agregam ao surgimento dos sinais da idade. Mesmo que as marcas ainda sejam tímidas, quando chegam, incomodam e afetam a autoestima de qualquer mulher. A boa notícia é que não é necessário recorrer às cirurgias plásticas, nem se conformar com esses incômodos. Atualmente, o mercado estético possui diversas opções de tratamentos que, embora não parem o relógio, reduzem as marcas e trazem o ar jovial de volta.

“As chamadas linhas de expressão costumam aparecer aos 30 anos, precisamente nos locais em que o rosto é mais expressivo, como ao redor da boca, testa e olhos. Com o tempo a pele vai perdendo colágeno e elastina – responsáveis pela sustentação da pele, resultando em marcas cada vez mais profundas”, explica Thaís Carvalho, fisioterapeuta dermato funcional da Onodera Estética.

No caso das rugas, a especialista diz que existem dois tipos principais: as elásticas permanentes e as gravitacionais: “as elásticas acontecem por conta do envelhecimento genético e podem ser agravadas por hábitos ao longo da vida, como exposição solar, surgindo principalmente nas bochechas, lábio superior e pescoço. As gravitacionais são inevitáveis e aparecem nas laterais do rosto, sendo causadas pelo do impacto da gravidade na pele”.

Para prevenir o envelhecimento facial, Thaís indica cremes hidratantes concentrados e proteção solar duas vezes ao dia. “À noite, o indicado é usar um creme nutritivo rico em proteínas, vitaminas, minerais e ácidos. É importante lembrar que a formula deve estar apropriada para cada tipo de pele”, recomenda. No entanto, para quem não investiu na prevenção a partir dos 30 anos, existem diversas técnicas e tecnologias disponíveis no mercado de estética. Confira:

MAXIMUS CARE – Realizado com um único equipamento, o procedimento combina duas tecnologias avançadas: RF, utilizada para a retração de pele, e o DMA, estímulo muscular que ajuda no tratamento da flacidez. Por envolver tanto a parte superficial quanto as regiões internas da face, os resultados são mais eficazes e contribuem significativamente com o rejuvenescimento. O procedimento deve ser repetido semanalmente e sua recomendação é de 8 a 10 sessões, com duração de 30 minutos.

MICROCORRENTE – Através de estímulos elétricos, o procedimento melhora a tonificação muscular, promovendo o rejuvenescimento e a atenuação das rugas e linhas de expressão, inclusive as localizadas no orbicular dos olhos. O mínimo de sessões recomendadas são cinco, com frequência de duas vezes por semana, em dias alternados, com duração de 60 minutos.

MICRODERMOABRASÃO – Também conhecido pelo nome de Peeling de Cristal, a técnica promove a melhora das manchas superficiais e rugas finas dando à pele a aparência mais macia, suave e rejuvenescida. Cada sessão dura 60 minutos e são necessárias no mínimo 10, sendo realizada uma vez por semana.

