22º Leilão Fraternidade acontece neste sábado

O evento arrecada fundos para a APAE e o Lar dos Velhos de Três Lagoas

Neste sábado, 8, acontece o 22º Leilão Fraternidade, evento realizado para arrecadação de fundos para a APAE e Lar dos Velhos de Três Lagoas. Assim como no ano passado, a festividade acontecerá a noite, a partir das 19h.

Além do já tradicional leilão de animais e prendas, o evento contará com churrasco, música ao vivo e espaço para as crianças. “Todo ano procuramos melhorar nosso leilão, trazendo mais atrações e tornando o local mais cômodo para os convidados, estamos felizes com a evolução do evento”, explanou Luiz Fausto Rodrigues, presidente da APAE de Três Lagoas.

No entanto, os convites são limitados e ainda continuam a venda na APAE e no Lar dos Velhos Eurípedes Barsanulpho. “Ano passado nossos ingressos se esgotaram e temos essa perspectiva para 2017”, finalizou o presidente.

Os convites podem ser adquiridos na sede da APAE, localizado na rua Generoso Siqueira – 798 ou pelo telefone 3521-7664. O valor é de R$ 35,00 por pessoa e crianças até 10 anos não pagam.