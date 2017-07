Funcionários da Sanesul participam de treinando em altura

Sessenta e nove funcionários estão sendo capacitados de acordo com diretrizes do Ministério do Trabalho.

Curso da Sanesul é feito de acordo com normas do Ministério do Trabalho

A Sanesul frequentemente realiza diversas iniciativas para garantir a segurança no trabalho de seus funcionários. Um exemplo disso é o treinamento que ocorreu recentemente sobre a Norma Reguladora número 35, do Ministério do Trabalho, a qual estabelece requisitos mínimos e as medidas de proteção para exercer atividades em altura.

Esse curso também abrange o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com a atividade.

“É um curso muito importante e essencial para garantir a integridade física do trabalhador, além de cumprir com a legislação vigente”, destacou o engenheiro do trabalho da Sanesul, José Carlos Tapparo.

Ao todo, 69 funcionários da Sanesul foram e estão sendo treinados entre os dias 29 de junho a 07 de julho.

Um desses empregados é o Selso Fernandes Filho.

Ele, que é eletromecânico da Sanesul, destaca como esse tipo de treinamento é útil no dia a dia. “Com este já é o terceiro curso que faço em altura. É muito importante na área que atuamos, pois temos mais segurança ao utilizar os equipamentos em serviços desse tipo”, disse ele.