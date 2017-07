França colocará fim à venda de carros a diesel e gasolina em 2040

A França anunciou nesta quinta-feira que colocará fim à comercialização de veículos a diesel e a gasolina em 2040, como parte de um plano para atingir os objetivos do acordo internacional de Paris contra as mudanças climáticas.

“Anunciamos o fim da venda de veículos a gasolina e diesel para 2040”, declarou o novo ministro de Ecologia, Nicolas Hulot, ao apresentar o “plano clima” do governo.

Hulot admitiu que a meta anunciada será “árdua”, especialmente para os fabricantes.

Trata-se de uma “verdadeira revolução”, mas “as condições” para isso “estão reunidas”, acrescentou.

“Nossos próprios fabricantes (de automóveis) têm como alimentar e encarnar esta promessa, (…) que é também uma questão de saúde pública”, acrescentou.

A França fabrica o carro 100% elétrico mais vendido na Europa, o Renault Zoe, que ultrapassa por pouco as vendas do Mitsubishi Outlander PHEV e do Nissan Leaf.

A fabricante sueca Volvo Cars anunciou na quarta-feira que a partir de 2019 lançará apenas modelos elétricos ou híbridos, sendo a primeira a prometer o “final histórico” dos veículos equipados apenas com motor de combustão.

Hulot citou o caso da Volvo ao fazer seu anúncio, que faz parte de um plano para que a França seja um país “neutro” em emissões de dióxido de carbono em 2050.

Hulot é um ativista ambiental veterano, e sua nomeação pelo presidente Emmanuel Macron foi interpretada como um sinal animador para a luta contra as mudanças climáticas.

Vários países anunciaram querer reduzir drasticamente o número de carros altamente poluentes nas estradas em favor de híbridos e elétricos, mas até agora poucos elaboraram promessas concretas.

“Nos interessa estar entre os pioneiros. Quanto antes investirmos, antes contaremos com a tecnologia adequada e estaremos melhor situados na esfera industrial e trabalhista”, disse à rádio francesa France Info o responsável do World Wildlife França, Pascal Canfin, saudando o anúncio de Hulot.