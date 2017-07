Prefeitura é parceira de evento que contará com o ex-jogador de vôlei Tande

Palestra “A Vida é um Jogo” faz parte do projeto ASSOCIA MS que é voltado para micro e pequenas empresas

A ACITL (Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas) em parceria com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e FAEMS (Federação das Associações empresariais de Mato Grosso do Sul) estará realizando no dia no dia 19 de julho às 19h na Estância Papillon (BR 262 – KM 13 – Três lagoas-MS) a palestra “A VIDA É UM JOGO” com TANDE – O REI DO VOLEI!

A Prefeitura de Três Lagoas é parceira na divulgação desse evento que trará o campeão olímpico e comentarista da Rede Globo. Entre os temas abordados estão: resiliência, trocar o certo pelo inserto e como se tornar um campeão mesmo diante das ADVERSIDADES.

A palestra faz parte do projeto ASSOCIA MS , que tem por objetivo fomentar o associativismo empresarial, gerando conexões entre as Micro e Pequenas Empresas, aumentando a competitividade dos pequenos negócios no Mato Grosso do Sul.

Os ingressos estão sendo comercializados por R$ 25,00 cada, por meio do site www.acitreslagoas.com.br, pelo telefone 67 3509 1700 ou diretamente na sede da ACITL (Rua Wilson de Carvalho Viana, 519 – Santo André | Três Lagoas – MS).

Sobre o Tande

Alexandre Ramos Samuel, também conhecido como Tande, nasceu em Resende, em 20 de março de 1970. Começou a jogar vôlei e logo se destacou na Seleção Brasileira e no exterior.

Integrou a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Barcelona 1992- conquistou a medalha de ouro -, Atlanta 1996 e Sydney 2000. No vôlei de quadra, Tande jogou pelo Botafogo de Futebol e Regatas (RJ), AABB (DF), Banespa (SP), Mediolanum (Itália), Clube de Regatas do Flamengo (RJ) e Olympikus (SP).

No vôlei de praia, foi parceiro de Giovane, Emanuel, Loiola, Pará, Pedro Cunha e, em 2004, do cearense Franco. Em 2005, começou a trabalhar na Rede Globo apresentando o Corujão do Esporte e Esporte Espetacular, atualmente é comentarista nas transmissões de voleibol da TV Globo e repórter especial do Esporte Espetacular.