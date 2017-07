FESTIVAL DO COMERCIANTE NO ASSAÍ TEM UM MÊS INTEIRO DE OFERTAS

Como já se tornou tradição, o Assaí Atacadista realiza, durante todo o mês de julho, o Festival do Comerciante, que tem como inspiração o Dia do Comerciante, celebrado em 16 de julho. Este ano, durante o período do Festival, todas as lojas da rede no Brasil terão duas ofertas especiais a cada dois dias, que podem variar de acordo com a cidade e o Estado em que a loja participante está localizada. A ideia é que os clientes encontrem, diariamente, ofertas em produtos que façam parte da sua cesta de compras. Entre as ofertas estarão produtos dos setores de bebidas, mercearia básica, limpeza, entre outros.

Os comerciantes são alguns dos principais públicos do Assaí Atacadista e o Festival do Comerciante é uma forma de o Assaí reafirmar o seu compromisso de parceria com esse público, oferecendo opções cada vez mais adequadas a cada tipo de negócio, com ofertas diferenciadas e regionalizadas, realmente pensadas para esses clientes. A proposta da rede é ser o estoque da pequena empresa, um local em que o cliente empreendedor possa fazer a reposição diária de suas vendas sem a necessidade de compras para longos períodos e estoques. Por isso, o Festival do Comerciante é uma ação importante para a rede se aproximar ainda mais desses clientes.

O Assaí atende desde o pequeno e médio comerciante, transformadores (donos de lanchonetes, restaurantes, pizzarias e quiosques), revendedores e utilizadores (igrejas, quartéis, etc.), até o consumidor final, que busca economia nas compras de grandes volumes. São mais de 7 mil itens entre mercearia, alimentos, hortifrúti, perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza, de grandes marcas nacionais, regionais e importadas em todas as 110 lojas da rede espalhadas pelo Brasil.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista possui 110 unidades em 16 estados (AL, AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, SE, SP). Negócio de atacado do GPA, a rede opera com o formato Cash&Carry, conhecido como atacado de autosserviço, e está em plena expansão. Em 2016, a rede inaugurou 13 novas unidades no Brasil e fechou o ano com vendas brutas de R$ 15,7 bilhões, expansão de 39,2% em relação ao ano anterior.

