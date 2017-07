Curso de Gastronomia da Avantis promove oficina gratuita de preparação de pizzas

Nesta segunda-feira, dia 10, é celebrado o dia nacional da pizza e o curso de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Avantis, em Balneário Camboriú, preparou um delicioso evento para comemorar a data: uma oficina gratuita, onde os participantes aprenderão na prática todas as etapas de preparação deste clássico da gastronomia. A aula terá início às 19h30 na cozinha modelo da instituição, sendo ministrada pela chef Jeyce Santos.

Segundo Jeyce, a ideia é trazer uma experiência prática e com técnicas simplificadas. “Até as pessoas que não têm tanto conhecimento na cozinha poderão preparar desde a massa até os sabores das pizzas. Nossa missão é mostrar como a cozinha pode ser um espaço descontraído e agradável de aprendizado”, destaca a chef, que é professora do curso de Gastronomia da Avantis e criadora da Vanilla Academy, um ateliê e escola especializado em confeitaria.

Inscrições

A participação é gratuita e aberta à comunidade. Os interessados devem, obrigatoriamente, se inscrever em um link disponibilizado no evento “Mãos na massa: Oficina de Pizza”, criado no Facebook da instituição. (Facebook.com/AvantisFaculdade). A idade mínima para participação é 17 anos. Nesta edição estão sendo disponibilizadas 60 vagas.

Serviço:

O quê: Oficina “Mãos na massa” de preparação de pizzas.

Quando: segunda-feira (10/07).

Horário: 19h30.

Local: Cozinha modelo da Faculdade Avantis. Av. Marginal Leste, 3600, bairro dos Estados, Balneário Camboriú.

Valor: Gratuito. Obrigatório fazer a inscrição em link disponibilizado no Facebook da Faculdade. Vagas limitadas.

Fonte: Na Midia Comunicação