Quilograma da carne bovina pode variar até R$ 20 de um estabelecimento para outro

Procon fez pesquisa em nove estabelecimentos de Três Lagoas

A carne bovina é, sem dúvida, um alimento constantemente presente nos pratos dos três-lagoenses e é, também, item determinante na hora de calcular as contas, afinal, o preço pode variar bastante entre açougues e supermercados da cidade. Pensando nisso, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), realizou uma pesquisa em nove estabelecimentos. O objetivo é identificar as diferenças nos preços dos produtos em cada local.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 4 de julho nos açougues Tricarne, São Domingos e Casa de Carne Real e nos supermercados Abevê, Proença, Nova Estrela, Bom Vizinho, Big Mart e Thomé.

Entre os cortes, podemos destacar a diferença nos valores por quilo da alcatra que varia de R$ 21,90 para R$ 27,99 em outra loja. A picanha, um dos cortes mais nobres, pode variar entre R$ 27,99 e R$ 47,99. Já o filé mignon pode ser encontrado em um estabelecimento por R$ 25,90 enquanto noutro o mesmo corte é comercializado por R$ 36,99.

Vale lembrar que não foi levado em consideração o frigorífico que originou os produtos. Todos esses preços podem oscilar gradativamente, o que significa que os valores consultados no dia da pesquisa não necessariamente se mantêm para os próximos dias.

