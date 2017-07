Artículos del 7 de julio de 2017

Millones de europeos buscaron refugio en otros países durante siglos

Por JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO. Entre 1820 y 1925, unos 55 millones de europeos abandonaros sus tierras en una de las más grandes migraciones que ha conocido la historia. La mayoría se fueron a América, “tierra de promisión y de esperanza”.

Con facilidad olvidamos que Europa ha sido la primera en volcar los excedentes más pobres de su población en otras tierras para aliviar la presión demográfica y abrir caminos a la conquista y a la explotación, bajo los principios de las tres “Ces”: Cristianizar a los paganos, Civilizar a los salvajes y abrir rutas al Comercio que llevaría la prosperidad de todos, según las leyes de la economía dirigidas por una mano invisible. Siempre recuerdo las palabras que escuché a Julius Nyerere, La conciencia de África: “que no nos echen una mano, basta con que nos quiten el pie de encima”, en ocasión de una ayuda económica que pretendían ofrecerle filantrópicas instituciones europeas. En el siglo XVI, 200.000 castellanos emigraron a América, para evangelizarla de acuerdo con la Bula del Papa Alejandro VI concedida a los Reyes Católicos. Portugal hacia otro tanto hacia el futuro Brasil y las tierras atlánticas de África, con idénticos propósitos. En menos de veinte años, entre 1846 y 1864, dos millones de irlandeses, la cuarta parte de su población, partieron para EEUU. En ese mismo tiempo, un millón de alemanes abandonaron Europa para instalarse en América y, a finales del siglo XIX, les siguieron 650.000 italianos como avanzadilla de dos millones de compatriotas que les habían de seguir. Entre 1820 y 1925, unos 55 millones de europeos abandonaros sus tierras en una de las más grandes migraciones que ha conocido la historia. La mayoría se fueron a América, “tierra de promisión y de esperanza”: 33 millones a EEUU, 5,4 millones a Argentina, 4,5 millones a Canadá, 3,8 millones a Brasil, y el resto a diversos lugares controlados por potencias europeas en África. Polonia, Italia e Irlanda, entre otros países sumidos en la pobreza, se aliviaron así del lastre de millones de personas hambrientas. Poblaron el Este de EEUU, California, Argentina, o Uruguay. Las superpobladas India y China, en los siglos XIX y XX, volcaron sobre el resto de Asia y sobre África, sus excedentes de una población cuyos descendientes construyeron diásporas educadas y ricas que controlan el comercio y que gobiernan países prósperos como Singapur o Isla Mauricio. Este fenómeno de las migraciones ha experimentado un vuelco impresionante en las últimas décadas: una Europa enriquecida con la transformación de las materias primas expoliadas al Sur y con el nivel de vida que le proporciona su bienestar y su cultura, ya no exporta mano de obra sino que rivaliza con EEUU en atraer a decenas de millones de inmigrantes empobrecidos y deslumbrados por El dorado con que les bombardean los medios de comunicación y la publicidad de los países enriquecidos del Norte sociológico. Ante esta situación, se consideran como fortalezas asediadas por millones de incontrolados. Sólo pretenden devolvernos la visita que durante siglos les hicimos nosotros. Conocen bien el camino que hicimos con anterioridad, pero ellos sin la fuerza con la que nos pudimos imponer. Esa es la radical diferencia junto a no saber reconocer que necesitamos a esos inmigrantes, a sus familias y sus aportaciones para no perecer en un orgasmo de felicidad estéril y envejecida. El documento de la ONU “Las migraciones internacionales y el desarrollo” habla de los flujos migratorios que ponen al desnudo la insoportable desigualdad entre ricos y pobres, entre los que se beneficia de la paz y de la seguridad y los que carecen de ellas. Nadie abandona su país por gusto si no es para viajar o para estudiar; cuando es por la fuerza de la inseguridad o de la miseria, se reproduce la cadena de injusticias que como llagas sangrientas estampan la historia: esclavitud, invasiones, racismo, xenofobia, colonización, explotación, conquistas, guerras, deportaciones. Tantas formas del desprecio y del miedo de lo que, en palabras de Tucídides, “está en la naturaleza de los hombres, oprimir a los que ceden y respetar a los que resisten” o, en palabras de Solón “la política que muestra la historia no es sino la guerra entre pobres y ricos”, que Hegel elevaría a parábola del Amo y del esclavo para estudiar la íntima relación que los encadena: unos para seguir siendo ricos y otros para dejar de ser pobres. Sin embargo, las migraciones engendradas en el sufrimiento han dado a luz frutos de progreso: quienes emigran se transforman y dan lugar a un mestizaje positivo y enriquecedor que está en los orígenes de las más grandes civilizaciones. La clave está en saber acoger a otras personas que necesitamos para sobrevivir. Necesitamos el mutuo enriquecimiento y establecer espacios de encuentro, de prosperidad y de relaciones entrañables con los lugares de origen para no perder ni las señas de identidad ni las raíces. Sin ellas, no seríamos más que barcos desarbolados y a la deriva, gentes sin sentido. Ver al Gobierno español negarse a acoger unos 20.000 refugiados por causa de las guerras y del hambre, a los que se había comprometido con la UE causa estupor y vergüenza. Pero este no paree ser tema que preocupe a los demás partidos.

José Carlos García Fajardo

Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)

Twitter: @GarciaFajardoJC

Las personas tienen dignidad, no un simple precio

Por ADELA CORTINA. El término aporofobia fue acuñado por Adela Cortina en la década de los noventa. Pretendía poner nombre a una realidad social tan presente y dolorosa e instar a estudiar sus causas. Con este neologismo, la filósofa pretendía diferenciar esta actitud de la xenofobia y el racismo.

El cerebro es tremendamente plástico y el hecho de que tenga unas tendencias no quiere decir que no podamos modificarlo y encauzarlo en un sentido u otro. Con el libro Aporofobia pretendía constatar que existe esa tendencia al rechazo del pobre y que está en nuestro cerebro y es que sabemos que el cerebro es plástico. Que es posible modificarlo si se tiene voluntad de hacerlo, cultivar la tendencia hacia la justicia y la ética.

Lo cierto es que las puertas se cierran ante los inmigrantes pobres, que no tienen que perder más que sus cadenas. También ante los gitanos en barrios marginales y rebuscan en los contenedores, cuando en nuestro país son tan autóctonos como los payos, aunque no pertenezcan a la cultura mayoritaria. El problema no es de etnia, de raza y ni de extranjería. Es el pobre, el áporos, el que molesta. Es la fobia hacia el pobre la que rechaza a las personas, a las razas y a aquellas etnias que habitualmente no tienen recursos.

Pero es posible favorecer la tendencia hacia la justicia y la ética a través de la educación y de políticas institucionales al efecto, aunque hay autores que piensan que esto es insuficiente. Para cambiar y cultivar esas tendencias, ven óptimo intervenir y mejorar moralmente el cerebro con fármacos. El tema de la biomejora es lícito, pero hacerlo o no es una discusión también ética. Yo estoy en desacuerdo.

Nuestro Estado social de derechos debería intervenir en las políticas sociales, pensadas para proteger a los más vulnerables. Hay cantidad de grupos que montan residencias, gestionan pisos para personas sin hogar. En España hay mucha gente trabajando en esa área, además de ayuntamientos y comunidades autónomas, los voluntarios hacen también una labor impresionante.

Frente a lo que se ha llamado el discurso del odio, la aporofobia es el sentimiento de superioridad de unos frente a otros. Esa situación de desigualdad, convencidos de que yo soy superior, y el otro es inferior. Pero el discurso de la extrema derecha es un error: los franceses no son superiores a los inmigrantes, ni los estadounidenses a los mexicanos.

Rechazamos al pobre, sea un desconocido, un primo o un vecino, porque consideramos que no tiene nada que ofrecer, pero no sólo de dinero vive el hombre. Todo el mundo tiene cosas que ofrecer. Si la actitud es el alejamiento y la asimetría, te pierdes mucha riqueza humana. En nuestro país hemos fallado en la acogida de refugiados. Hemos recibido a muy pocos. Es un derecho de los ciudadanos que se les hable con claridad porque la UE tenía un compromiso de hospitalidad. Ángela Merkel se la jugó en su propio partido. Hay quien se ha esforzado y quienes directamente han cerrado filas, Reino Unido y Hungría, como valedores del cerrojazo. Lo que nos molesta de esa gente que viene de fuera es que sea pobre.

Algo de esto podemos constatar en el trato con muchos gitanos. Es un fenómeno interesante porque no son extranjeros, no pueden ser más autóctonos. No son los mismos los gitanos que triunfan en el mundo del arte y los gitanos que están rebuscando en los contenedores. Hay una diferencia esencial: su economía.

Ese recelo o rechazo hacia el pobre, viene de nuestra mentalidad contractualista, que consiste en estar dispuesto a dar solo con tal de recibir. Cuando una mentalidad contractualista choca con quien no puede dar nada a cambio es cuando se genera la exclusión.

Todos somos un poco aporófobos porque tenemos un cerebro que nos lleva a disociar todo aquello que pueda generar malestar. Este sentimiento se alimentó durante la crisis económica padecida pero no podemos seguir por este camino. La tendencia a la aporafobia se puede limar y a ello ayudará el impulso al pilar social de la Unión Europea en el que confía el presidente francés, Emmanuel Macron, que también ha recibido el apoyo de Ángela Merkel y otros líderes europeos.

Cuando uno tiene una tendencia, extirparla es una cosa un poco rara y lo que funciona es contrarrestarla con virtudes. La compasión es un buen término, aunque hayan querido cargarle connotaciones negativas. Compadecer significa padecer con. Compadecer su alegría, compadecer su tristeza, comprometerse a aliviar el sufrimiento. Como somos iguales, tenemos sintonía. Cuando otros se alegran, me alegro. La compasión así entendida es buena.

Me motiva mucho que en el campo de la filosofía política una serie de autores esté revalorizando el papel de los sentimientos en la vida pública. Hay que rehabilitar las palabras, en este país de envidiosos. Si quieres disgustar a alguien, cuéntale que te ha pasado algo bueno. La clave de la compasión es aliviar el sufrimiento.

Adela Cortina

Dos años de ley Mordaza en España, el autoritarismo se cierne sobre Europa

Por XAVIER CAÑO TAMAYO. Con la ley Mordaza se han disparado las cuantiosas multas a ciudadanos pacíficos por cargos tan imprecisos e inconcretos como falta de respeto a la autoridad o desobediencia a la misma.

La ley de seguridad ciudadana española, motejada ley Mordaza por la ciudadanía, de la que hace unos días se cumplieron dos años de vigencia, es clara muestra del autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea. Un autoritarismo propiciado por la crisis y porque la minoría que detenta el poder económico la necesita para imponer sus políticas de austeridad y desguazar la democracia por medio de tratados bilaterales y bribonadas semejantes para aumentar sus beneficios incesantemente. Un autoritarismo presente en más países de la Unión, no solo España, de modo preocupante en Hungría, Bulgaria y Polonia y con retrocesos democráticos alarmantes en Reino Unido o Francia. La lucha antiterrorista (denominada hoy antiyijadista) ha sido además en los últimos años pretexto para hacer recular los derechos humanos de la ciudadanía.

Un comunicado público de Jueces y Juezas por la Democracia, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Greenpeace, SOS Racismo y la Federación de Sindicatos de Periodistas ha denunciado las graves consecuencias de esa ley para los derechos humanos de la gente. El comunicado acusa a la ley Mordaza de una buscada ambigüedad que deja a la ciudadanía indefensa ante la policía. Aún peor, al reducir las antaño faltas penales a infracciones administrativas, suprime la figura del juez como garante de derechos de la gente y son los agentes de policía, cual si fueran jueces, quienes tienen la potestad de determinar qué hechos son sancionables y multar por ello. En la práctica cotidiana, esa situación supone cercenar las libertades de expresión, manifestación y reunión.

Lo que en verdad ha sucedido en el Reino de España es que, al aplicarse los enormes grandes sociales exigidos por la Unión Europea para reducir el déficit público, la respuesta ciudadana ha sido movilizarse, organizarse y protestar llenando calles y plazas. El gobierno y las élites económicas se inquietaron y alarmaron ante el volumen e intensidad de esa protesta desde mediados de 2011 y se sacaron de la manga esa ley Mordaza para frenar las movilizaciones.

Con la ley Mordaza se han disparado las cuantiosas multas a ciudadanos pacíficos por cargos tan imprecisos e inconcretos como falta de respeto a la autoridad o desobediencia a la misma. ¿Quién determina si hay falta de respeto o desobediencia a la policía? La misma policía. Esa arbitrariedad propició el año pasado que la policía impusiera casi 20.000 multas por pretendidas faltas de respeto a agentes de los Cuerpos de Seguridad y 12.000 más por desobediencia a la autoridad.

La ley Mordaza sanciona, por vía administrativa (que en realidad no permite defensa) y las multas pueden llegar a ser de 600.000 euros. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha denunciado con datos del Ministerio del Interior que se han puesto más de 285.000 multas por las que han recaudado más de 130 millones de euros pagados la ciudadanía multada. Además, Amnistía Internacional ha denunciado documentadamente el uso excesivo de la fuerza por la policía española contra manifestantes pacíficos y que muchos de esos manifestantes han sido acosados, golpeados, detenidos y enfrentados a multas e incluso a cargos penales. Mimbres de un nuevo autoritarismo.

Que la ley Mordaza era innecesaria es convicción de las asociaciones de jueces y de fiscales, además de sindicatos policiales. También catedráticos de derecho Constitucional y de derecho Penal la consideran claramente innecesaria. Que España no necesitaba ninguna nueva ley de seguridad ciudadana lo demuestra que es uno de los países europeos con las tasas de delincuencia más bajas. Además de que en las más de 4.000 manifestaciones que hubo en Madrid en 2014 (el año antes de la ley Mordaza) apenas hubo diez incidentes que no fueron graves, según fuentes de la misma policía.

La llamada ley Mordaza es un ataque sistemático a las libertades políticas ciudadanas y recuerda mucho la nefasta Ley de Orden Público de la dictadura franquista, cuya aplicación supuso años de cárcel para muchos ciudadanos y ciudadanas pacíficos que reivindicaban su derechos.

La crisis económica y la imposición de austeridad más el indecente y manido recurso al terrorismo (real, pero que tiene otras respuestas) impulsan ese autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea y se infiltra solapado en los Estados.

De no frenar ese taimado autoritarismo que se extiende, la democracia puede llegar a ser solo un recuerdo.

Xavier Caño Tamayo

Periodista, ATTAC

Twitter: @xcanotamayo

Justicia fiscal para garantizar el derecho a la educación

Por CRISTINA ÁLVAREZ. El lugar prioritario que ocupa la educación en la agenda política y social no se ve respaldado por una financiación adecuada.

La Campaña Mundial por la Educación se une a la Alianza Global por la Justicia Fiscal, Oxfam, Action Aid y otras organizaciones en defensa de políticas fiscales más progresivas que garanticen la financiación de servicios públicos de calidad

La prestación de servicios públicos de calidad permite redistribuir los ingresos, luchar contra la pobreza y la desigualdad y promover la igualdad de oportunidades. Todo el mundo parece estar de acuerdo con la idea de que la educación es un pilar básico para el presente y el futuro de nuestras sociedades, el motor que hace avanzar al mundo por el camino del progreso y una de las principales herramientas para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Cuando desde las organizaciones sociales nos movilizamos para defender el derecho de todas las personas a una educación gratuita y de calidad, el consenso político y social es prácticamente absoluto. Este acuerdo ha quedado reflejado, negro sobre blanco, en diversos compromisos internacionales, entre los que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

El cuarto de ellos compromete a los Estados a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, a través de una serie de metas relativas al acceso a la educación, la igualdad de género, la equidad educativa y el profesorado. Este objetivo, que debe alcanzarse en el año 2030, aplica a todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo y situación económica. Es decir, también afecta al sistema educativo español, e impone a nuestro país una doble obligación: como donantes, debemos volver a la senda de asignar el 0,7% de nuestra renta nacional bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y dedicar al menos el 8% de esa ayuda a la educación básica.

Pero también en nuestro país tenemos que trabajar para cumplir con las metas establecidas por el ODS4 y, teniendo en cuenta que somos el segundo país de Europa con mayor tasa de abandono escolar prematuro. Los partidos políticos están impulsando un pacto de Estado por la Educación que aspira a ser un acuerdo político, social y territorial amplio que sobreviva durante diversas legislaturas.

No hay dinero, dicen. El caso es que, entre 2010 y 2012, España redujo el presupuesto educativo en un 12%, frente al 3% de la media europea; aunque lo cierto es que nuestro país ha invertido en educación menos que sus homólogos de la UE y la OCDE.

En cuanto a nuestras obligaciones, los datos pintan un panorama todavía más negro: la AOD española se ha recortado en más de un 65% entre 2008 y 2015, y en el caso concreto de la destinada a educación, la reducción ha sido aún mayor (de un 90%, pasando de 354 a 34 millones de euros en ese mismo periodo).

El lugar prioritario que presuntamente ocupa la educación en la agenda política y social no se ve respaldado por una financiación adecuada que permita garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Llegados a este punto cabe preguntarse ¿qué pueden hacer los Gobiernos para que su compromiso con la educación vaya más allá del discurso?

Todos nos hemos familiarizado con escándalos como los “Luxembourg Leaks” (o la amnistía fiscal ilegal decretada por el Gobierno español en 2012), pero quizá no seamos del todo conscientes de su verdadero impacto. Se estima que el fraude fiscal en España asciende a 59.500 millones de euros, una cifra superior al presupuesto total destinado a educación en el año 2016. El 72% del fraude fiscal en España corresponde a las grandes fortunas y a las grandes empresas, cuya presencia en paraísos fiscales se incrementó en un 10% entre 2013 y 2014. Miles de millones de euros perdidos por las arcas públicas que podrían haberse destinado a garantizar la prestación de servicios públicos de calidad, incluyendo la inversión en educación, tanto en nuestro país como en los países en desarrollo (a través del incremento de la AOD).

La prestación de servicios públicos de calidad no sólo es una herramienta que permite redistribuir los ingresos, luchar contra la pobreza y la desigualdad y promover la igualdad de oportunidades, sino que es el principal mecanismo que permite a los Gobiernos garantizar derechos como la salud o la educación. Desde la Campaña Mundial por la Educación nos unimos a la Alianza Global por la Justicia Fiscal y otras organizaciones para exigir a los Gobiernos que se unan para luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, además de aplicar políticas fiscales progresivas que permitan una verdadera redistribución de los recursos que garantice la igualdad de oportunidades.

Es el momento de pasar de las palabras a los hechos: garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad y aumentar el presupuesto de educación es posible. Sólo hay que querer y exigir los medios.

Cristina Álvarez

Coordinadora CME España

¿Nos medican en exceso?

Por ESTHER PEÑAS. P. Cipriano: “Los psiquiatras y las empresas farmacéuticas también pretenden curar a los sanos” Las tasas de depresión y ansiedad entre adolescentes han aumentado un 70% en los últimos años, según Unicef.

La reciente publicación de El manicomio químico (Enclave), del psiquiatra Piero Cipriano, en el que relata sus experiencias en las instituciones psiquiátricas que ha dirigido o en las que ha participado, poniendo en entredicho la ligereza con la que se realizan los diagnósticos relacionados con la salud mental y advirtiendo de la frivolidad con la que se prescriben los psicofármacos, ha reabierto un delicado debate.

“El verdadero manicomio hoy son los psicofármacos. Estamos en presencia de una inquietante mutación antropológica: los psiquiatras y las empresas farmacéuticas ya no se limitan a curar a los enfermos, también pretenden curar a los sanos”, asegura Cipriano.

Los psicofármacos son sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central, modificando o corrigiendo su actividad. España es el tercer país del mundo que más psicofármacos receta a menores de 17 años, después de Canadá y Estados Unidos. Las cifras de Unicef aseguran que las tasas de depresión y ansiedad entre adolescentes han aumentado un 70% en los últimos años.

“Los diagnósticos también están sujetos a la moda. Si hace unos años casi todos nosotros conocíamos algún caso de alguien que hubiera sido diagnosticado de trastorno bipolar, hoy ¿quién no conoce a alguien cuyo hijo o hija padece un síndrome de déficit de atención o hiperactividad (TDAH)?”, comenta la pediatra Dolores G.M.

“Es normal que un niño sea inquieto, que le cueste centrar su atención, y más en nuestra sociedad, con la cantidad de estímulos a los que se ven expuestos, pero hay muchos médicos que despachan casi por defecto TDAH como diagnóstico, y lo peor es la medicación que se les prescribe en estos casos”, continúa la doctora.

El psicofármaco más habitual para combatir el TDAH es el ‘Ritalín’, el metilfenidato, clasificado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos como un narcótico de clase II, la misma que recibe la cocaína y la morfina. Es una anfetamina, que tomada por un adulto lo excitaría pero que en menores produce el efecto contrario, los aplaca.

Nadie duda de que los fármacos sean necesarios pero, ¿son la única solución? La mayoría de las ocasiones, este comportamiento ‘anómalo’ en niños y adolescentes es coyuntural, asegura la doctora y, en otros casos, más que conductas patológicas, “son síntomas que apuntan a cuestiones más profundas. Los padres muchas veces buscan las causas de por qué su hijo no estudia, por qué no aprueba, etc., en vez de pensar qué está sucediendo en la familia. Tal vez se haya iniciado un proceso de separación, o las relaciones familiares estén deterioradas, y el hijo acusa ese ‘dolor’ con ‘esos trastornos”, explica el psicoanalista y psicólogo Carlos Ledesma.

Hay patologías más o menos objetivas, pero ¿qué sucede con los estados del alma, con el estado de ánimo, si se quiere una fórmula más prosaica? Malestares cotidianos como la tristeza, melancolía, nostalgia, apatía, que se presentan de manera puntual o cuya compañía se prolonga porque está asociada a determinados acontecimientos (la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, una ruptura sentimental, etc.) pasan a ser sospechosos de ser ‘enfermedad’.

“Es ridículo que te diagnostiquen depresión y te mediquen contra ella cuando lo que ha ocurrido es que se ha muerto tu mujer. Es normal que todo pierda su sentido, que no tengas ganas de hacer nada, que incluso quieras morirte, todo eso se llama duelo, y hay que pasarlo, y es una temeridad recetar psicofármacos cuando hablamos de periodos depresivos más o menos razonables justificados por una causa concreta”, dice la psiquiatra Marina Ortiz.

Ledesma puntualiza que “hay cuatro tipos de fármacos psíquicos y un montón de variantes: ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y anticonvulsivos. Después están las marcas. Imagínate a un adulto que ha perdido a un ser querido, y que sufre tristeza, depresión; otra persona, con una historia y cultura diferente, que haya perdido el empleo y que presente esos mismos síntomas, y a un tercero que ha tenido que marcharse de su país, y que presenta el mismo cuadro sintomático. Apatía, tristeza, melancolía. La psiquiatría las medica con los mismos fármacos, pero no todas las tristezas son iguales ni requieren un mismo periodo de duelo”.

Los datos son preocupantes: los informes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, revelan que la utilización de antidepresivos en España se ha triplicado en diez años.

Allen Frances dirigió durante años el ‘Manual Diagnóstico y Estadístico’, DSM, la enciclopedia de las enfermedades mentales, la Biblia de las patologías de la mente. En su libro ¿Somos todos enfermos mentales? (Ariel), asegura que “las farmacéuticas están engañando cuando nos hacen creer que los problemas se resuelven con pastillas. Los psicofármacos son muy útiles en trastornos mentales severos y persistentes, pero no ayudan en los problemas cotidianos. Todos tenemos desajustes de ánimo, algunos cuya causa conocemos y otros no, pero eso no significa que cualquier manifestación que altere un estado de ánimo normal haya de ser tratado con psicofármacos”.

Esther Peñas

Ethic

Twitter: @Ethic_

Universidades españolas defienden el cierre de los CIE

Por JUAN BEROÑA. Un informe elaborado por profesores de siete universidades españolas aboga por el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros. El encierro en estos centros es “una medida desproporcionada” ni cumplen condiciones impuestas por Tribunal Constitucional

Un informe elaborado por profesores de siete universidades españolas aboga por el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tras 30 años de vigencia y argumenta que su desaparición no producirá “ningún efecto negativo” en la política de control de la inmigración irregular.

En lugar de construir nuevos CIE, como ha anunciado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, los expertos reclaman la desaparición de estos centros, cuya existencia enmarcan en la actitud “hostil” que Europa tiene hacia las personas migrantes más desfavorecidas.

El documento, que ha sido elaborado por el Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI), aporta razones desde el ámbito académico para la desaparición de los CIE, una medida cautelar “dolorosa para quienes la padecen, ineficiente para los que la usan como medio para controlar la inmigración irregular y costosa para todos”.

La directora del OCSPI y profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga, Elisa García España, ha defendido que “lejos de reformar los CIE” -en España actualmente existen ocho-, lo más adecuado es su cierre definitivo.

Ha explicado que el encierro en estos centros es “una medida desproporcionada” porque la privación de libertad se identifica en las democracias de Occidente con la sanción penal más grave impuesta, por lo que no se entiende que se use con personas que “lo único que buscan es una vida mejor en nuestro país”.

También ha incidido en que no cumplen las condiciones impuestas por el Tribunal Constitucional sobre la excepcionalidad del internamiento en un CIE y sobre el control judicial en el interior.

Estos centros, según García España, no garantizan condiciones mínimas de dignidad y seguridad, su falta de transparencia coloca en una situación de riesgo a las personas allí internadas y “esconden situaciones de grave vulnerabilidad”.

A este respecto, ha apuntado que con frecuencia se localiza en estos centros a menores de edad solos (53 en 2016), víctimas de trata, de explotación sexual y solicitantes de protección internacional.

Tampoco son eficientes, ya que, según el informe, el 71% de las personas internadas durante el pasado año no fueron expulsadas, luego en estos casos “es una privación gratuita”, ha sostenido.

Los expertos aseguran que los CIE son innecesarios, y recuerdan que la propia Ley de Extranjería recoge alternativas como el retorno voluntario asistido y la posibilidad de que el juez adopte cualquier otra medida cautelar que estime adecuada y suficiente.

En el informe se critica además que se usen estos centros como extensión de la prisión y se asegura que su cierre definitivo marcaría un hito histórico en la defensa de los derechos humanos.

Según Diego Boza, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, dadas las cifras de ineficiencia, de coste económico y humano, “la única alternativa posible es el cierre de los CIE” y que se diseñe otra política migratoria.

La catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Margarita Martínez ha destacado el “drama humano” que esconden los CIE, y ha dicho que se trata a los inmigrantes “como si fuera el enemigo a batir”, una situación que le recuerda a un régimen totalitario como el nazi.

Juan Beroña

Periodista

¿Cómo entender la aterradora falta de conciencia de los corruptos?

Por LEONARDO BOFF. Kant constataba que somos un leño torcido del cual no se consigue sacar una tabla recta. Como consecuencia, creamos una segunda naturaleza hecha de maldades de todo tipo.

¿Cómo queda la conciencia de los corruptos que roban millones de las arcas públicas o la de los empresarios que inflan las facturas de los proyectos en millones y pagan propinas millonarias a agentes del Estado? ¿Cómo queda la conciencia de los malvados que desvían de la atención sanitaria cientos de millones? ¿Y la de los inhumanos que falsifican fármacos y remedios que condenan a muerte a los que los precisan, sin olvidar a los desvergonzados que roban la merienda de los escolares, que para innumerables pobres representa la única comida del día? No es raro que sean cristianos y católicos que, con sus crímenes, continúan manteniendo a Cristo en la cruz en los cuerpos de los crucificados de este mundo.

Para entender esta maldad tenemos que considerar de manera realista la condición humana: ella es simultáneamente dia-bólica y sim-bólica, compasiva y perversa. Depende del proyecto de nuestra libertad dar más espacio a uno o a otro. Así puede surgir una persona honesta, justa, amante de la verdad y del bien. Y puede crecer también una persona malvada, corrupta y distante de todo lo que es bueno y justo.

Pero no es necesario que sea así. En lo más profundo de nosotros hay una primera naturaleza que se expresa por una tendencia hacia lo justo y lo verdadero. Cuanto más penetramos en nuestra radicalidad, más nos damos cuenta de que esa es nuestra verdadera esencia, nuestra naturaleza primera. Pero sin que sepamos cómo ni por qué, sucedió algo en nuestro proceso antropogénico –desafío permanente para pensadores religiosos y filósofos de todas las tradiciones– que hizo que nuestra naturaleza primera decayese y se pervirtiese.

Kant constataba que somos un leño torcido del cual no se consigue sacar una tabla recta. Como consecuencia, creamos una segunda naturaleza hecha de maldades de todo tipo. (Esta terminología se encuentra ya en Agustín de Hipona, en Tomás de Aquino y posteriormente será retomada por Pascal y Hegel). Está presente en todos los pueblos e instituciones y, en ciertas circunstancias, en cada uno de nosotros. Es el resultado de la secuencia continuada y uniforme de nuestros malos hábitos, que generan una verdadera cultura de distorsiones. Es la cultura de lo negativo en nosotros. Es el reino de la corrupción que se ha naturalizado.

Si alguien se habitúa a mentir, a engañar, a robar, a corromper y a dejarse corromper, acaba creando en sí esta segunda naturaleza. Roba sin darse cuenta de que esta práctica suya es perversa y anti-ética porque perjudica a los otros o al bien común. Practica todo eso sin culpa y sin remordimientos, porque la corrupción en él se volvió natural, una segunda naturaleza.

Además de este dato de la condición humane decadente, el sociólogo Jessé Souza en el libro La élite del atraso: de la esclavitud al Lava-Jatonos proporciona un dato de nuestra propia historia: la esclavitud. Esta cosificaba a los esclavos considerándolos “piezas”, objeto de violencia y de desprecio. Su función era vender energía muscular, como animales. Ese desprecio ha sido transferido a los pobres en general y a los LGBT entre otros discriminados.

En tiempos recientes, buena parte de los adinerados se sintió amenazada por la ascensión de estos condenados de la tierra. Empezó a irritarse porque los veían en los centros comerciales y en los aeropuertos; para ellos bastaba el autobús, jamás el avión. Aquí ya no se trata de corrupción financiera, sino de la corrupción de las mentes y de los corazones, haciendo a las personas inhumanas.

Por un cambio de rumbo de nuestra política ante los crímenes de cuello blanco, los dueños de grandes empresas y otros políticos que hicieron, en gran parte, sus fortunas mediante la corrupción, están sintiendo el peso de la justicia, el rigor de las prisiones y el escarnio público. Están detrás de las rejas, hecho inédito en nuestra historia.

El sufrimiento siempre da duras lecciones. Ojalá, por los padecimientos, la primera naturaleza, la conciencia, salga a la superficie y se descubran rehenes de la segunda naturaleza decadente que ellos mismos crearon. Cambien el sentido de su vida y devuelvan el dinero robado. Y como teólogo digo: en el momento supremo de sus vidas, se enfrentarán a los rostros de las víctimas que hicieron con sus corrupciones y que murieron antes de tiempo, en realidad fueron asesinados por ellos. Sus fortunas no los salvarán. ¿Y entonces qué será de ellos?

Leonardo Boff

Intermón presenta al Gobierno español seis propuestas para que acoja a los refugiados comprometidos

Por JUANA DE HARO. España busca excusas y aspira a la reducción de la cuota mientras Alemania, Italia y Francia se reúnen para acelerar la reubicación de refugiados. Cuando faltan menos de tres meses para que expire el plazo comprometido por el Gobierno para acoger a 17.337 refugiados, todavía faltan por llegar 15.849 personas.

Oxfam Intermón ha presentado esta mañana al Ministerio de Interior 6 propuestas para que el Gobierno cumpla con el compromiso de traer, antes del 26 de septiembre de 2017, a las 17.337 personas refugiadas a las que se comprometió. Las propuestas de la ONG se centran en cuestiones muy concretas que no se están haciendo y que permitirían que el proceso de acogida fuera más rápido.

“Es una cuestión de voluntad política”, afirma José María Vera, director general de Oxfam Intermón. “Si el Ministerio de Interior adoptase una serie de medidas que agilizasen los trámites de asilo, invirtiese más recursos y asegurase que las personas recién llegadas disponen de una buenas condiciones de acogida, no estaríamos todavía esperando que lleguen las 15.849 personas que faltan”. El ministro Zoido declaró el domingo que prevé que la Comisión Europea rebaje la cuota de refugiados que corresponde a España de 17.000 a 7.000, aunque de que la UE no ha hecho ninguna comunicación oficial al respecto. En contraste con las declaraciones del ministro de Interior español, ese mismo día, Alemania, Italia y Francia se reunían en París para acelerar el reparto de personas que necesitan protección con la aceleración del programa de reubicación. Mientras algunos países hacen intentos para mejorar la situación, España no para de poner excusas, lo cual es lamentable, vergonzoso e inaceptable, asegura Vera.

Las medidas propuestas por Oxfam Intermón también pretenden desmontar los falsos tópicos que giran en torno a las personas refugiadas. “Hemos escuchado a representantes del Gobierno afirmando que los refugiados no quieren venir a España pero… ¿no quieren o es que el sistema de asilo que tenemos, lleno de trabas y carencias, hace que no quieran venir? “También hemos escuchado declaraciones asegurando que no hay suficientes candidatos para ser reubicados. Sólo en Grecia hay más de 60,000 personas que necesitan ser trasladadas a otro país, pero los criterios para que estas personas consigan inscribirse son tan restrictivos que menos del 40% cumple con los requisitos, que son claramente discriminatorios”, asegura Vera.

Las 6 propuestas para el Gobierno español son: Crear un modelo de asilo más descentralizado, ágil y coordinado con entidades locales y ayuntamientos y mejor adaptado a las necesidades de los refugiados. Más recursos humanos y presupuestarios para la Oficina de Asilo. Más expertos que ayuden a agilizar los trámites de las solicitudes de asilo en Grecia e Italia. Abrir el programa de reasentamiento con Jordania. Hacer traslados mensuales desde Grecia o Italia cumpliendo con la petición de la Comisión Europea (en mayo no se hizo y en junio han llegado menos de las 200 personas a las que se comprometió traer cada mes). Y mejorar condiciones de acogida en España para que los refugiados quieran venir y/o no se quieran ir una vez que han llegado a nuestro país.

El de Interior es uno de los tres ministerios que tienen competencias en materia de migración, además del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el de Exteriores. Oxfam Intermón hace meses que reclama al Gobierno español que cumpla con la cuota de personas refugiadas a la que se comprometió, además de aumentar los mecanismos que permitan su llegada de manera legal y segura (visados humanitarios, reagrupación familiar, visados para estudiantes) y aumentar la partida de Ayuda Humanitaria en 150 millones de euros para poder dar asistencia y protección a las personas afectadas por los conflictos que se ven forzadas a dejar sus hogares.

Juana de Haro

Periodista

Salvar el agua a través del agua

Por LUIS MEYER. Desde una herida mal curada hasta virus letales por una mala potabilización o saneamiento, todo acaba teniendo el mismo foco.

Pablo Urbano (27) y Antonio Espinosa de los Monteros (29) eran amigos desde siempre. Y la genial idea la pergeñaron como lo hacen los amigos de siempre, esto es: tomando unas cañas. El primero es “ingeniero industrial y apasionado de las bicicletas”, como él mismo se define. El segundo, arquitecto y emprendedor social. Cuando aún estaban en la universidad, Montero se fue a Etiopía a participar en la construcción de un hospital. A su vuelta, quedó con su compañero y compartió con él su conclusión tras la experiencia: casi todos los males que asuelan a los países más empobrecidos tienen que ver con el agua. “Desde una herida mal curada hasta virus letales por una mala potabilización o saneamiento, todo acaba teniendo el mismo foco”, explica Urbano. De modo que los dos compañeros decidieron que querían emprender un proyecto para financiar acciones en las zonas del mundo más acuciadas por sequías, que facilitaran el acceso a agua potable.

“Pensamos en diferentes fórmulas e ideas de negocio, y finalmente nos dimos cuenta de una cosa: puesto que nuestro objetivo es combatir la escasez de agua, ¿por qué no crear una empresa que, precisamente, venda agua?”, explica Urbano. Así nació Auara hace tres años y medio. Una marca y al mismo tiempo una empresa social, cuyas ganancias se reinvierten en proyectos de cooperación al desarrollo, siempre relacionados con el noble líquido. En este tiempo, en colaboración con diversas ONG, han llevado a cabo acciones en Etiopía, Camerún, Marruecos, Camboya, Haití… El último en la República de Benín, en el flanco oeste del continente africano. El pequeño pueblo de Tamarou tenía el acceso a agua potable a unos cuantos kilómetros, de modo que los niños debían invertir horas todos los días en ir a recogerla. El proyecto de Auara junto con Manos Unidas ha consistido en la creación de un pozo en la escuela. “Está justo en medio del pueblo. De esta manera, los niños, que son medio millar, van ahora al colegio a por agua, y de paso van a clase”. Tal y como decía su socio, el agua es fuente de todos los aspectos de la vida: también de la educación.

En este aspecto, Auara también actúa en nuestro propio país: “Aprovechamos nuestra visibilidad para realizar campañas de concienciación de un consumo responsable, y de evitar el derroche”, explica Urbano, y añade durante la entrevista, una tarde de junio en la que el termómetro madrileño se acercaba peligrosamente a los 40 grados: “También campañas de hidratación. Estamos sufriendo ya los efectos de la sequía por el aumento de las temperaturas y la falta de lluvia. Quien siga negando el cambio climático a estas alturas, está fuera de la realidad”.

Hay otro aspecto no menos importante, porque del éxito de ventas de Auara depende el éxito de sus proyectos en el terreno: ¿Está rica su agua? “Parece absurdo hablar de su sabor, pero no lo es: hay aguas que no me gustan, y otras que sí, y eso nos pasa a todos”, explica Urbano, “la nuestra proviene de un manantial de León, es de baja mineralización y nos hemos preocupado porque tenga la máxima calidad”. Su compromiso con la sostenibilidad comienza por la propia botella, cuya huella de carbono es igual a cero: “Son 100% de plásticos reciclados, y de formas cuadradas, para que se pueda incluir más en cada transporte”, cuenta el cofundador.

¿Y cómo se las arreglan para vivir de algo así al tiempo que destinan las ganancias a proyectos de saneamiento y potabilización? Urbano da las claves: “Tenemos la ventaja de ser una empresa de estructura pequeña que acaba de nacer. Por supuesto miramos los costes al milímetro, y los sueldos son acorde a la actividad realizada, pero siempre contenidos. Pero, sobre todo, tenemos una buena historia detrás, y esa es la mejor herramienta de marketing: no tenemos que convencer, nuestra marca gusta por lo que hace, y nos han salido muchos colaboradores que se ofrecen a difundirla”.

Se unen a los objetivos mundiales de cara a 2030 con los suyos propios: asegurar el acceso a agua potable a 50.000 personas, evitar el empleo de 10 millones de litros de petróleo, invertir 2,5 millones de euros en proyectos sociales, reutilizar el plástico de noventa millones de botellas y concienciar sobre la crisis del agua. Sin duda, son retos ambiciosos para una empresa tan joven y pequeña, pero con una gran capacidad para cambiar las cosas.

Luis Meyer

Periodista

Mar de plásticos, la mar de oportunidades

Por MARTA H. VÁZQUEZ. El proyecto Ecoalf denuncia lo que está pasando en el mar y lo contrarresta. La firma recoge cada día una tonelada de basura del mar Mediterráneo.

Una extraña especie marina ha venido a colonizar nuestros océanos: en 2050 habrá más plásticos que peces. La Fundación Ellen MacArthur ha llegado a esta conclusión alarmante en un estudio de enero de 2016. Todos los años se arrojan a los océanos más de seis millones de toneladas de residuos que, además de contaminar cada metro cúbico, matan a más aves y especies marina que el cambio climático.

Cambiar el modo de relacionarnos con el mar y encontrar soluciones que nos aseguren la esperanza de vida de nuestro planeta, es una de las máximas del proyecto Reciclando los océanos, impulsado por la marca cuyas prendas se crean a partir de la reutilización de materiales como redes de pesca, neumáticos, botellas de plástico y hasta granos de café. Javier Goyeneche afirma que hay sitios donde el problema del plástico es más grande que el problema del plancton [el responsable de la producción de más de la mitad del oxígeno del planeta está siendo afectado por el incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero].

Este proyecto, que quiere replicar en otras partes del mundo, tiene como objetivo recuperar la basura que destruye el Mediterráneo y transformarla en hilo de primera calidad. La empresa ha pasado años dedicados a la investigación y el desarrollo, y ha contado con la solidaridad de quienes mejor conocen esas aguas: los pescadores de Levante. Gracias a su colaboración se recupera una tonelada de basura al día, dando una segunda vida a plásticos que, de otra manera, permanecerían más de 400 años en el fondo de los océanos, deteriorando ecosistemas de los que el ser humano depende estrechamente. «El riesgo es demasiado alto para quedarnos de brazos cruzados, por eso hemos creado la Fundación Ecoalf. No solo recogemos basura de los océanos, también concienciamos a la gente sobre la imposibilidad de seguir abusando de este planeta».

También cuentan con el apoyo de Ecoembes, que se ha sumado a la iniciativa con el objetivo de impulsarla en el resto de regiones mediterráneas y de fomentar la recuperación de otros residuos, más allá de las botellas fabricadas de plástico PET, como son el film, el acero y el aluminio para transformarlos en materia prima útil para otros sectores.

Aprovechan el plástico, el poliéster y también el nailon de las redes de pesca. «Las reciclamos desde hace cinco años, más de 30 toneladas, cuando termina su vida útil. Cuando los pescadores salen a faenar, se les queda mucha basura en la red. Para que no la tiren a los océanos hemos puesto un contenedor en cada embarcación, incluyendo los 170 barcos de pesca de arrastre en Levante. De esos pequeños contenedores las llevan a otros más grandes de 11 puertos diferentes, donde las recogemos cada semana y las enviamos a su canal de reciclaje correspondiente. Convertimos las redes en escamas, luego en polímero, después en hilo y luego en tejido. Es un proyecto en el que intervienen fábricas españolas. Son cinco fábricas y un proyecto de I+D enorme. La complejidad, aparte de toda la logística que lleva detrás, es que el residuo sale del agua muy dañado. La calidad de nuestro hilo depende de la calidad del residuo, y los materiales a lo mejor llevan en el mar 10 ó 14 años, y con la sal y el agua la calidad es mucho peor, con lo cual ha habido un proceso de investigación enorme para conseguir la calidad que nos permite hacer tejidos de este nivel. Es un proyecto pionero en el mundo que no solo denuncia lo que está pasando en los océanos, sino que lo contrarresta».

Y evitando que las redes acaben en el fondo. Los pescadores las cambian cada cinco o seis años, y muchas de ellas miden un kilómetro y medio de largo. Durante muchos años han acabado en el mar, porque a los pescadores les cobraban por dejarlas en el puerto. Ahora estas redes desechadas se están comprando para reciclaje.

Hay dos cosas contra las que intentan luchar. Para mucha gente un producto de reciclaje es un concepto peyorativo. A través de mucha innovación, consiguen un filamento que tiene la misma calidad que los que vienen de materias primas.

Marta H. Vázquez

Ethic

Feminización del desarrollo

Por MARÍA JOSÉ ATIÉNZAR. La organización Ayuda en Acción ha planteado varios interrogantes y retos: ¿Por qué no se conoce la situación real de injusticia que sufren las mujeres en determinadas zonas en desarrollo?

La importancia de promover la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento fundamental de los procesos de desarrollo. Las ONG en sus proyectos de cooperación y también las Administraciones y algunos organismos internacionales toman medidas para promover la equidad de género. Sin embargo, aún queda un largo recorrido para que los cambios en la manera de trabajar y hacer cooperación, den lugar a logros significativos.

La perspectiva de género se hace imprescindible al comprobar cómo los procesos macroeconómicos tienen mayor impacto sobre la vida de las mujeres que las intervenciones de la cooperación, siendo ellas las más afectadas por los efectos sociales negativos de la creciente deuda externa y las políticas de ajuste estructural. El concepto de feminización de la pobreza describe el predominio de las mujeres entre los pobres.

La planificación a partir del rol reproductivo de las mujeres ha tenido consecuencias negativas. Así lo afirmaba la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en su Unidad Mujer y Desarrollo. En décadas pasadas los programas de asistencia social o bienestar se basaron en la supervivencia de la familia, la función maternal de las mujeres y luego el control demográfico y la planificación familiar. Años después, las feministas desde las agencias internacionales buscaron la visibilidad de las mujeres destacando su valiosa contribución a la producción, a la economía. Se destacó la necesidad de mecanismos redistributivos que les permitiera participar en los beneficios y de ahí surgió la estrategia denominada MED (Mujeres en el Desarrollo).

Considerando a la mujer como una fuerza de trabajo efectiva y barata, se ha popularizado en las agencias de cooperación internacional una que tiende a maximizar la contribución económica de las mujeres, y no a generar más justicia para ellas. La intervención actual se basa en las relaciones de género (estrategia GED, Género en el Desarrollo). En este modelo de desarrollo las mujeres no son vistas como sectores vulnerables ni pasivos, ni como recursos útiles, sino como agentes activas de cambio, por lo que tienen derecho a diseñar las estrategias y políticas de desarrollo, como en la planificación, gestión y evaluación de los proyectos, y de integrarlas en los espacios donde se toman la decisiones que les afectan.

Es necesaria una mayor concienciación sobre la perspectiva de género en el desarrollo, la situación problemática en que viven muchas mujeres y que no ha sido solucionada por las intervenciones de cooperación, clarificar ciertos conceptos y adquirir una actitud crítica.

La organización Ayuda en Acción ha planteado varios interrogantes y retos: ¿Por qué no se conoce la situación real de injusticia que sufren las mujeres en determinadas zonas en desarrollo? En ocasiones no se ofrecen datos separados de hombres y mujeres para describir la situación de las zonas o no revelan datos significativos para combatir las situaciones de inferioridad que sufren las mujeres. ¿Por qué se realizan proyectos concretos de género? Debería considerarse un eje transversal ligado a los demás ámbitos de trabajo. ¿Cómo hacer compatible la eliminación de las desigualdades de género con las creencias y tradiciones culturales? Ambos aspectos se deben integrar y complementar. ¿Por qué las niñas imitan los roles tradicionales asignados a las mujeres? También el enfoque de género en la cooperación debe ir más allá de estos roles tradicionales que, en muchas ocasiones, se reproducen. ¿Por qué la igualdad de género no es una tarea asumida por toda la sociedad? Todos los actores que participan directa o indirectamente en el mundo de la cooperación y la sociedad en su conjunto deben implicarse.

Para la consecución de estos retos es imprescindible propone la educación para el desarrollo. Se trata de difundir una perspectiva de género -que no es hablar de hombres y mujeres como seres contrapuestos, ni siquiera como iguales- sino que supone dar importancia a los valores y actitudes característicos de cada género, alejándonos de las caricaturas fáciles y superando los estereotipos y prejuicios.

María José Atiénzar

Periodista

Por una obsolescencia embotellada

Por JOSÉ MARÍA GÓME VALLEJO. La contaminación de los océanos está invadiendo los ecosistemas marinos. Para 2050, el plástico de los océanos pesará más que los peces que haya en ellos, según una investigación de la Fundación Ellen MacArthur.

Cada hora se compran sesenta millones de botellas de plástico en todo el mundo, lo que supuso un consumo de 480 mil millones de bebidas embotelladas en 2016. La preocupación de los grupos ecologistas no se debe sólo a esta ingente producción de plástico, sino al aumento en más de 180 mil millones de toneladas en los últimos diez años. Una cifra que crecería otro 20% en el próximo lustro, como estima el ‘informe global de tendencias de envases’ de Euro monitor International.

La gran parte de las botellas y de las partículas que derivan de ellas no se almacenan ni se reutilizan al acabar su ciclo de uso, terminan de forma inexorable en el mar. Los océanos están transformándose en vertederos móviles, donde los residuos se trasladan por acción de las corrientes marinas y viajan con las mareas, pero no desaparecen, ya que tardan en degradarse cientos de años. Como consecuencia de este movimiento han surgido unas islas artificiales formadas por la acumulación de plásticos, pero que son sintomáticas de un problema mayor que no se puede ver con tanta facilidad.

La contaminación de los océanos está invadiendo los ecosistemas marinos. Para 2050, el plástico de los océanos pesará más que los peces que haya en ellos, según una investigación de la Fundación Ellen MacArthur. Los animales se ven obligados a compartir su hábitat con multitud de partículas y desechos tóxicos, que ingieren sin darse cuenta o que confunden con alimento, lo que provoca que el plástico también forme parte la cadena alimenticia humana. Las organizaciones gubernamentales comienzan darse cuenta de la vulneración de la seguridad alimentaria que supone. Por ejemplo, el Servicio Científico de la Comisión Europea ha elaborado un estudio que destaca que el 18% de los peces del Mediterráneo tiene plástico en su estómago. A pesar de las investigaciones, aún existe una gran opacidad en cuánto y cómo nos afecta su consumo.

Es posible actuar para solucionar la contaminación de los océanos y sus consecuencias tanto en el medio ambiente como en los seres humanos. La mayoría de las botellas están formadas por materiales que se pueden reutilizar, sólo habría que potenciar su uso en el proceso de elaboración, para poder garantizar un reciclado total. Aunque por cada dos toneladas de plástico reciclado se ahorre una tonelada de petróleo, lo que hace el proceso de fabricación más económico y menos contaminante, las grandes empresas del sector no quieren modificar los componentes de las botellas, ya que afirman que alteraría la transparencia y brillantez del plástico, denuncia ‘Greenpeace’.

La economía circular, por tanto, es necesaria para optimizar los recursos y evitar que se generen tantos residuos, lo que ahorraría cantidades millonarias de dinero y un importante consumo de combustibles fósiles. Pero también es vital abandonar esa mentalidad de ‘usar y tirar’, que nos ha llevado a generar más desechos en los últimos cuarenta años, que en el resto de nuestra historia.

José María Gómez Vallejo

Periodista

Twitter: @JmGomezVallejo

Lecturas

“Vivir cien años”. Carlos Presman. Edit. Raíz de Dos. Argentina

Nunca olvidarse que el viejo soy yo más tiempo. Siempre

necesitamos a alguien que nos necesite.

Todos llevamos un viejo adentro. Una sociedad que no se piensa en el tiempo, que niega su propio envejecimiento, no advierte el futuro. “Nunca hay que olvidarse, dice el autor, que el viejo soy yo más tiempo”. Vivir 100 años nos plantea el error de asociar vejez a enfermedad; nos recuerda el riesgo de padecer una caída a cierta edad, las estrategias para conservar la memoria o los factores a tener en cuenta para trasladar un adulto mayor a un “geriátrico”. El doctor Carlos Presman asegura que se puede vivir cien años “pero no de soledad sino de compañía”. Porque la longevidad es un logro colectivo antes que individual. Si bien los cambios en las condiciones sociales y los avances científicos han logrado prolongar la existencia, nos seguimos interpelando con preguntas sin respuestas universales: ¿Por qué?, ¿para qué?, ¿qué sentido tiene vivir 100 años? Este libro resume el testimonio de miles de pacientes longevos que le permitieron al autor ser un escucha privilegiado de sus historias y aprender cuál es la sabiduría de vivir. Aprendió que la literatura puede decir lo que la ciencia calla o no ve. Que siempre necesitamos alguien que nos necesite. Después de la repercusión que alcanzaron las ediciones de Letra de médico, Vivir 100 añoscontinúa tras la utopía de unir ciencia y arte, razón y pasión, cuerpo y alma. Carlos Presman. Nació en Córdoba en 1961. Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Interna y Terapia Intensiva. Docente de la Universidad de Córdoba en Clínica Médica del Hospital Nacional de Clínicas. Colabora en diferentes medios en temas de salud. Como escritor publicó varias novelas, poemas y otros escritos. Publicó los libros Letra de médico, tomos 1 y 2 (Editorial Raíz de Dos) que fueron best seller en la Feria del Libro Córdoba 2009 y 2012 y que yo estoy deseando leer. Estos textos son utilizados en facultades de Ciencias Médicas de Universidades Nacionales y en la Universidad Federal de San Pablo, Brasil. Se confiesa aficionado al humor, las caminatas, la bicicleta de montaña y la pesca de truchas en las sierras de Córdoba.

Hasta aquí la reseña que suscribo al cien por cien, ya que de ese guarismo simbólico hablamos. Debo confesar algo que me duele pero que puede tener su “explicación” físico-psicológica: Hace más de tres años que este libro me llegó dedicado por su hija Clara, una de mis más preclaras participantes en el Taller de Periodismo que impartí durante 20 en la Universidad Complutense de Madrid. Lo he tenido siempre presente moviéndolo de un lado para otro en mi Estudio… quería dedicarle “tiempo kairológico” porque intuía que todavía yo no estaba preparado para “celebrarlo”, porque temía las posibles resoluciones que tendría que tomar en mi vida

José Carlos García Fajardo

Medioambiente

Biodiversidad, su primacía entre los recursos

Por GABRIELA MEDRANO. Gran parte de los ecosistemas menos alterados en su biodiversidad de todo el planeta se encuentran en Latinoamérica.

Somos totalmente dependientes del capital biológico. La diversidad dentro y entre las especies nos ha proporcionado alimentos, maderas, fibras, energía, materias primas, sustancias químicas, industriales y medicamentos.

La diversidad biológica, es la variabilidad entre los organismos vivientes, terrestres, marinos y acuáticos y los complejos ecológicos de los cuales forman parte; esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies, y dentro y entre los ecosistemas.

La diversidad cultural humana podría considerarse como parte de la biodiversidad. Ya que cuenta con algunos atributos que podrían considerarse soluciones a problemas de supervivencia en determinados ambientes (nómades, rotación de cultivos). Además ayudan a las personas a adaptarse a la variación del medio. La diversidad cultural se manifiesta en, la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas de manejo de la tierra, en el arte, en la música, en las estructuras sociales, en la selección de cultivos, en la dieta y todo atributo de la sociedad.

Gran parte de los ecosistemas menos alterados en su biodiversidad de todo el planeta se encuentran en Latinoamérica (Patagonia, Amazona, bosques tropicales de montaña, las concentraciones de fauna marina atlántica o del Pacífico sur y los Tepuyes a ellos debe sumarse además la Antártida).

Los bosques tropicales constituyen el almacén clave de la diversidad biológica del mundo. El mismo fue desarrollado por 100 millones de años de actividad evolutiva, (formando un banco genético irremplazable). Ocupan sólo el 6 % de la superficie terrestre, y viven en ellas más de la mitad de todas las especies de la tierra.

La reducción de biodiversidad es una consecuencia directa del desarrollo humano, ya que muchos ecosistemas han sido convertidos en sistemas empobrecidos que son menos productivos, económica y biológicamente. Se podría decir que, el uso inadecuado de los ecosistemas además de perturbar su funcionamiento también implica un costo.

La conservación de la diversidad biológica supone un cambio de actitud: desde una postura defensiva (protección de la Naturaleza frente a las repercusiones del desarrollo) hacia una labor activa que procure satisfacer las necesidades de recurso biológicos de la población al mismo tiempo que se asegura la sostenibilidad a lo largo del tiempo de la riqueza biótica de la Tierra.

Gabriela Medrano

Periodista

Sabiduría universal

“Caminando en plena conciencia puedo expresar mi amor, respeto y cuidado por ti, nuestra preciosa Tierra. Tocaré la verdad de que la mente y el cuerpo no son dos entidades separadas. Me entrenaré a mirar profundamente para ver tu verdadera naturaleza: tú eres mi madre amorosa, un ser vivo, un gran ser, una inmensa, hermosa y preciosa maravilla. No eres sólo materia, también eres mente, también consciencia… Cada paso puede revelar que la mente del amor, la mente del despertar, no sólo está presente en los seres humanos, sino en todas las cosas. Dentro de ti, querida Madre Tierra, hay los elementos de la Tierra, el agua, el aire y el fuego; Y también hay tiempo, espacio y conciencia. Nuestra naturaleza es tu naturaleza, que es también la naturaleza del cosmos.”

Thich Nhat Hanh