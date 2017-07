Mais Shopping recebe sua primeira Feira Geek com cosplayers de sucessos dos cinemas

Durante as férias, local recebe ambiente tematizado com diversos filmes e séries da cultura geek. Aos finais de semana, evento com a presença de cosplayers agita o local. Personagens interagem com o público e posam para fotos gratuitamente

Tem novidade durante as férias no Mais Shopping! Com o objetivo de proporcionar um ambiente novo com temática geek em um Shopping Center, de 01 a 31 de julho, o empreendimento, localizado na Zona Sul de São Paulo, recebe uma feira especial, em parceria com o “Somos Todos Geeks”, apoiador do evento. O local terá ainda atrações especiais em diversas datas durante o período.

“A cultura geek está cada vez mais presente em nosso dia a dia. É algo que encanta e agrada as pessoas. Com o espaço no Shopping queremos aproximar esse público, tanto os que são apaixonados por este mundo como também os que pouco conhecem, mas têm interesse em se envolver mais”, afirma Bruno Ramos, Superintendente do Mais Shopping.

Em parceria com a empresa “Star Feast”, algumas datas especiais contarão com a presença de cosplayers de filmes consagrados como Star Wars, Os Vingadores, Liga da Justiça, Frozen, entre outros. Durante todos os finais de semana do mês, além dos dias 20, 21 e 24 de julho, o espaço recebe os personagens fantasiados, que posarão para fotos com o público gratuitamente.

Além disso, os mais variados tipos de produtos do segmento como pelúcias, camisetas, spinners, jogos, canecas, pôsteres, chaveiros e action figures estarão à venda no espaço. “O objetivo é ampliar o perfil de público do Shopping, disseminar essa cultura com atrações especiais e apresentar aos nossos clientes cada vez mais novidades”, completa Bruno.

A Feira Geek ficará localizada no Piso Térreo, próximo às escadas rolantes. O Horário de funcionamento é de segunda a sexta das 12h às 20h, sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h.

Atualmente, mais de 1.300.000 de pessoas circulam pelo Mais Shopping, mensalmente. O Mais Shopping fica na Rua Amador Bueno, 229 – Santo Amaro, zona sul, São Paulo.

Serviço:

“Feira Geek no Mais Shopping”

Data: de 01 a 31 de julho

Horário: de segunda a sexta (das 12h às 20h), sábados (das 10h às 22h) e domingos (das 14h às 20h)

Local: Mais Shopping – Piso Térreo (Rua Amador Bueno, 229 – Santo Amaro – São Paulo)

Sobre o Mais Shopping

O Mais Shopping localiza-se no maior polo comercial da cidade de São Paulo e está interligado ao metrô Largo Treze, ao terminal de ônibus Santo Amaro e próximo à estação Santo Amaro da linha 9-Esmeralda da CPTM. O estacionamento, dividido em dois andares, possui 750 vagas cobertas.

O empreendimento possui 200 operações e uma praça de alimentação com 25 marcas e cerca de 1,2 mil lugares. O Mais Shopping é uma excelente alternativa para famílias, estudantes e trabalhadores, que compõem um fluxo diário de 1,3 milhão de pessoas por dia na região.

O Mais Shopping e a Cinépolis, maior rede de cinemas da América Latina, oferecem aos clientes mais de 1,1 mil lugares em oito salas de cinema de última geração no formato stadium.

