SEINTRA segue com ações de recuperação asfáltica e finaliza ações na Avenida Jary Mercante

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA, por meio do Departamento de Serviços Públicos (DSP), tem se dedicado intensamente em dar manutenção aos diversos pontos da Cidade, principalmente os mais críticos no que se trata de “tapa buracos” nas vias públicas e patrolamento daquelas que não possuem pavimentação asfáltica.

Nesta sexta-feira (07), o DSP está com uma equipe em função do “tapa buraco” nos bairros Paineiras e Jardim Dourados. Outro grupo de trabalho atua no desempenho do mesmo serviço no Bairro Ipês.

Além dessa ação, as equipes se dedicam também na roçada (corte de mato) na região da segunda lagoa e no Bairro Jupiá. Os bairros Vila Nova e Vila Viana, por sua vez, recebem serviço de patrolamento, assim como a estrada que dá acesso ao Lago Azul.

Porém, a principal frente de trabalho da SEINTRA, nesta semana, foi a Avenida Jary Mercante que recebe trabalhos mitigatórios de retirada de areia, nivelamento do solo e aplicação de material para melhor tráfego de veículos.

Conforme cronograma do DSP, o serviço deve ser concluído nesta sexta-feira (07), sendo que a extensão beneficiada vai do anel viário Samir Thomé até a Rua João Gonçalves de Oliveira. Além disso, a ação consiste na instalação de obstáculos para conter a força da água da chuva.

Asc | PTL’s