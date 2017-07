USF2000: Embalado por pódio em Road America, Lucas Kohl está confiante em mais uma boa atuação no oval de Iowa

Piloto gaúcho conquistou seu primeiro pódio na última e espera manter a boa atuação na quinta etapa neste final de semana O piloto Lucas Kohl disputará neste final de semana a quinta etapa da USF2000, categoria que é o primeiro passo para chegar à Fórmula Indy. A programação dessa vez não acontece em sistema de rodada dupla, mas sim com apenas uma prova no domingo (09) no circuito oval de Iowa Speedway (em Newton), o menor da temporada, com aproximadamente 1,4 km de extensão. O gaúcho vem de duas boas atuações na última etapa em Road America, quando conquistou seu primeiro pódio na categoria, na terceira colocação e finalizou a rodada dupla na sexta posição. “Minha expectativa é muito boa. Já testamos na pista de Iowa e acho que temos um carro bom para o final de semana. O mais importante é manter o bom momento e tentarmos buscar mais um pódio nessa etapa”, destacou Kohl, natural de Santa Cruz do Sul, que hoje ocupa a oitava colocação na tabela de classificação. A programação em Iowa inicia na sexta-feira (07) com um treino livre das 11h às 14h. No sábado acontece um treino oficial, a partir das 14h30. No domingo, acontece o classificatório às 07h15 e a largada da corrida será às 11h05 (horários de Brasília). Fotos: Indianapolis Motor Speedway, LLC Photo