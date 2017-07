Brasília, 7 de julho de 2017

Tucano critica líder do PSol e cobra mais responsabilidade no debate das pautas da Educação

Em reunião da Comissão de Educação nesta semana, o 1º vice-líder do PSDB na Câmara, deputado Pedro Cunha Lima (PB), defendeu um debate qualificado sobre as pautas de interesse do país e rebateu a postura do líder do PSol, Glauber Braga (RJ), que, além de transformar o colegiado em palco de discussão meramente política, pediu vista a importantes projetos da área educacional, adiando a votação das propostas. Essa reiterada postura tem prejudicado o andamento das pautas do setor no colegiado presidido pelo deputado Caio Narcio (MG). Leia mais

Vitor Lippi destaca benefícios da produção de energia renovável com luz solar e vento

Em vídeo para o site Conversa com os Brasileiros, o deputado Vitor Lippi (SP) manifestou apoio às energias que aproveitam os ventos e a luz solar. O tucano destacou a redução dos custos para o consumidor brasileiro e a geração de empregos como resultado do incentivo da produção no Brasil. Recentemente, a pedido do parlamentar, a Comissão de Minas e Energia criou uma subcomissão permanente para trabalhar a questão de forma estratégica. Leia mais

Ex-presidente da Comissão de Minas e Energia, Rodrigo de Castro celebra proposta de reforma do setor

O Ministério de Minas e Energia lançou, na quarta-feira (5), uma consulta pública para a população participar das discussões de uma série de mudanças que pretendem reequilibrar o setor elétrico, que ainda sofre as consequências das medidas arbitrárias e populistas implantadas pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2012 com a edição da Medida Provisória (MP) 579. Com a promessa de reduzir a conta de luz no país, a iniciativa da petista levou a um verdadeiro desmonte na área energética, cujos custos acabaram sendo absorvidos por milhões de consumidores brasileiros. Leia mais

Comissão aprova PL de Mara Gabrilli que dá prioridade a alunos com deficiência no recebimento de órteses e próteses

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, o parecer da relatora, deputada Zenaide Maia (PR-RN), para o projeto de lei nº 6674/2016, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para dar prioridade às pessoas com deficiência em idade escolar, notadamente na primeira infância, no acesso a órteses, próteses e tecnologias assistivas. Leia mais

Guilherme Coelho pede explicações à ANA sobre suspensão de abastecimento no São Francisco

O deputado Guilherme Coelho (PE) chamou o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Vicente Andreu Guillo, para uma reunião, na próxima terça-feira (11), para esclarecimentos sobre a determinação do órgão de suspender, uma vez por semana, o abastecimento de água nos perímetros de irrigação do Vale do São Francisco. Leia mais

Comissão de Relações Exteriores apoiará diplomata brasileiro para o Instituto Social do Mercosul

Presidida pela deputada Bruna Furlan (SP), a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional apoiará a indicação do embaixador José Eduardo Martins Felício para o cargo de diretor-executivo do Instituto Social do Mercosul (ISM). Os chanceleres dos países do bloco se reunirão na segunda quinzena de julho para referendar a escolha do diplomata. Com sede em Assunção, o ISM foi criado em janeiro de 2007 e trata-se de uma instância técnica para a promoção das políticas sociais do Mercosul voltadas especialmente para a redução das assimetrias entre os Estados-Partes. Leia mais

Geraldo Resende apresenta PL que torna transparente relação entre indústria e médicos

O deputado Geraldo Resende (MS) apresentou nessa terça-feira (4) o Projeto de Lei (PL) 7.990/17, que dispõe sobre a transparência das relações financeiras entre a indústria da área da saúde e médicos. O PL disciplina a transparência dessa relação, como também estabelece a publicidade dessa relação privada. Leia mais

Golpe de misericórdia – Análise do Instituto Teotonio Vilela

A inflação desceu em junho ao seu menor nível para o mês desde que a economia brasileira recuperou a estabilidade com o Plano Real. Depois de mais de uma década, também voltou a mergulhar em terreno negativo. A ocorrência de deflação suscita novos desafios, acende alertas e exige posturas distintas da política econômica. Leia mais

As reportagens da Rádio PSDB estão identificadas com ,

enquanto aquelas com vídeo têm o símbolo .