Henri Castelli recorre a ajuda de design de interior para decorar sua casa em SP

O ator Henri Castelli (39 anos), mal chegou de viajem e já recebeu em sua casa o design de interiores Junior Pacheco (26 anos).

Henri que brilhou recentemente nas telinhas como o tatuador Ralf, personagem de sua última novela ‘Sol Nascente’ na Rede Globo, é proprietário de um lindíssimo apartamento situado no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulistana, o qual ele decorou nos mínimos detalhes, deixando com a sua cara, totalmente moderno.

Porém neste momento o galã optou em recorrer à ajuda do design de interior para fazer a sua cozinha e também alguns detalhes da sua área externa, além de vários outros detalhes da casa que ele jurou que não iria dar palpite e que sempre teve o sonho de alguém fazer as coisas sem ele palpitar.

Henri está muito feliz, pois sabe que Junior possui bom gosto e se destaca por seus projetos se associarem a linhas clássicas e harmoniosas a referências extravagantes, que impactam positivamente e declara: “Juro que não vou palpitar, o Junior é muito profissional e sabe o que eu quero, além dele ter um extremo bom gosto, eu tenho a certeza que vai ser show e quero inaugurar esse espaço com um belo jantar”.

Crédito das Fotos: Renato Cipriano – Divulgação