Gretchen e Diego Hypolito participam de ‘O Céu é o Limite’ deste sábado

Estrela do novo clipe de Katy Perry, Gretchen estará no palco de ‘O Céu é o Limite’ deste sábado (8), com a missão de acertar questões sobre conhecimentos gerais para ajudar os participantes do programa.

Apesar de ser conhecida como a ‘rainha dos memes’, a cantora mostra seu lado competitivo e adota uma postura mais séria no palco. Mesmo focada no jogo, ela não deixa de dançar ‘Conga Conga Conga’ com o apresentador Marcelo de Carvalho e uma das finalistas da edição.

O atleta Diego Hypolito também participa como convidado da atração, que vai ao ar às 23h, pela RedeTV!

*Crédito/Foto: Divulgação/RedeTV!