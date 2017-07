Salvador ganha Clínica da Pele nesta segunda-feira (10)

Com preços mais acessíveis, o estabelecimento torna a dermatologia estética e de saúde possível para um maior número de pessoas



Salvador ganhará na próxima segunda-feira (10) um centro dermatológico com serviços de saúde e estética da pele a preços mais acessíveis. A Clínica da Pele funcionará no Shopping Center Lapa e irá oferecer desde tratamentos de câncer de pele a preenchimentose botox.

A ideia é que, num único lugar, os soteropolitanos possam não apenas se consultar com um profissional de dermatologia, como tratar diversas patologias e ter acesso a técnicas muitas vezes consideradas inacessíveis, como botox, preenchimento, depilação a laser, tratamento de flacidez e estria, microagulhamento para renovação de colágeno facial, peeling, entre outros.

Com o diferencial de praticar preços abaixo do que os normalmente cobrados para esses e outros procedimentos, a Clínica da Pele também inova ao oferecer estrutura moderna, técnicas avançadas e profissionais especializados na região do centro da cidade, dentro de um centro comercial de grande circulação, que já integra a rotina dos moradores da área e adjacências.

A Clínica da Pele aceitará planos de saúde e, para os procedimentos que não podem ser realizados através deles, haverá formas de pagamento facilitadas. Com capacidade ampla de atendimento, o novo centro contará com mais de 10 salas para procedimentos diversos. Entre as missões da nova clínica, estão o acolhimento e o atendimento personalizado a cada um dos seus pacientes.

SERVIÇO

Clínica da Pele

Inauguração: 10 de julho (segunda-feira)

Endereço: Shopping Center Lapa – R. Portão da Piedade, 155 – Lapa, Salvador