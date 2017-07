Cia Pé na Terra apresenta programação infantil no Música no Parque

Foto Divulgação

Além do Grupo Cabrueira e do show de Genard grupo realiza programação voltada para as crianças

Observando a quantidade de crianças que frequentam o Parque Costa Azul nos finais de semana, sobretudo na primeira edição do Música no Parque, os produtores do projeto trazem para a segunda edição do projeto uma programação infantil. O grupo Cia Pé na Terra estará no evento que também terá aulas de forró e show de Genard com a participação de Zelito Miranda e Del Deliz. A programação acontece neste sábado, a partir das 17 horas, no Parque Costa Azul.

Fundada em 2017, a Cia Pé na Terra pesquisa a arte do palhaço, os efeitos da sua dramaturgia em práticas de educação social e os impactos da arte engajada no desenvolvimento e sustentabilidade do território. O grupo estuda o corpo cômico como forma de autorização das singularidades humanas.

O universo da rua é o laboratório de pesquisa em busca de uma miscelânea entre a palhaçaria clássica e a moderna com a missão do fazer rir e estimular nas pessoas valores como a ternura, a solidariedade, a sinceridade, a ingenuidade e a autenticidade, causando identificações e reflexões, normalmente evitadas no cotidiano, sobre nós mesmos e o meio que estamos inseridos.

O Música no Parque é apresentado pela OI e Governo do Estado, com patrocínio do G Barbosa, por meio do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O projeto conta com o apoio do OI Futuro, Do Bem. Bebidas Verdadeiras, TVE, Educadora FM e da CONDER (Companhia de Desenvolvimento Urbano) através do Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado. É uma realização da Caderno 2 Produções em parceira com aPolo Cultural.

Genard – O forró tradicional se mistura com a batida eletrônica e o suingue baiano dando ritmo a um arrasta-pé animado. Assim é o projeto especial montado pelo cantor Genard Melo com releituras de diversos estilos musicais. No show, o público dança do início ao fim. No repertório, músicas como Meu vaqueiro, meu peão (Mastruz com Leite), Pra Sempre (Limão com Mel) e Me usa (Magníficos) se mistura com a canção inédita, Deixo você ir.

Música no Parque – Com a proposta de oferecer shows gratuitos e formar novas plateias, o Projeto Música no Parque compl eta 16 anos. Nestes anos, foram realizados mais de 170 shows, com uma plateia estimada em mais de 500 mil pessoas e programação aberta a todos os ritmos e estilos musicais.

Uma variedade de estilos musicais, associada a uma proposta sociocultural, que garante o sucesso e a continuidade do Projeto “Música no Parque. 16 anos. Uma nova história começa agora”.

SERVIÇO

MÚSICA NO PARQUE

Atração: Genard e Convidados

Intervenção Artística: Grupo Cabrueira

Local: Parque Costa Azul

Data: 08 de julho (sábado)

Horário: 17h

Aberto ao público