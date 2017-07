Marcelo Vieira participa de encontro com adolescentes ligados a projetos do UNICEF

O jogador do Real Madrid e amigo do UNICEF se reuniu com um grupo de adolescentes no Rio de Janeiro, sua cidade natal

Créditos das fotos: UNICEF/BRZ/Paulo Netto

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2017– “É muito importante que as crianças e adolescentes contem com espaços onde se sintam seguros e que os ajudem a descobrir o que faz deles especiais e relevantes para sua comunidade”. Estas foram as palavras de Marcelo Vieira, jogador de futebol e amigo do UNICEF, durante o encontro com um grupo de adolescentes no Rio de Janeiro, sua cidade natal, ocorrido no último dia 4/7.

Os adolescente, que participam de projetos ligados à Plataforma dos Centros Urbanos do UNICEF, bateram bola e participaram de uma rodada de conversa descontraída com Marcelo, onde falaram sobre as dificuldades que eles enfrentam, a pobreza, o racismo, a violência e sobre como eles estão encontrando oportunidades de seguir em frente com a rede de adolescentes e jovens.

“Esta é a cidade onde nasci, e sinto que é importante motivar os adolescentes para que acreditem neles mesmos e que saibam que eles têm o poder de mudar seus futuros. Eu mudei meu futuro por meio do futebol, mas pode ser outro esporte, música, matemática. Todos os adolescentes devem crescer em ambientes pacíficos e ter oportunidades para realizar seus sonhos”, disse o jogador.

A pobreza urbana afeta crianças e adolescentes no Brasil

Quase 50 milhões de crianças e adolescentes até 19 anos vivem em áreas urbanas no Brasil, dos quais quase 20 milhões vivem em situação de pobreza ou em pobreza extrema. Apesar dos avanços conquistados no país, milhares de crianças e adolescentes continuam privados de seus direitos, vivendo em situação de vulnerabilidade ou em extrema violência. Diante desta realidade, o UNICEF criou a Plataforma dos Centros Urbanos, que, na edição 2017 – 2020, engloba 10 capitais brasileiras, onde vivem quase 9 milhões de meninas e meninos.

Kaylanne tem 14 anos e estudou no mesmo colégio que Marcelo. “Eu sofri preconceito por ser menina e querer jogar futebol, mas isso não me afetou, mesmo porque aprendi a jogar futebol com a minha mãe. Meu sonho é ser jogadora profissional, mas se não for possível, quero ter a oportunidade de me formar para ser professora de educação física e ajudar outras crianças”, comenta.

“É inadmissível que morram quase 30 crianças e adolescentes por dia de forma violenta no Brasil, em sua maioria, negros que vivem na periferia das cidades, ou que quase 1,6 milhões de adolescentes entre 15 e 17 anos, 15% da população total nessa faixa etária, esteja fora da escola. É nosso dever promover os direitos de todas as meninas e meninos no Brasil, principalmente, dos mais afetados pelas desigualdades e pela violência”, disse Luciana Phebo, chefe do escritório do UNICEF no Rio de Janeiro.

O UNICEF, por meio da Plataforma dos Centros Urbanos, e junto aos governos municipais e federal, à sociedade civil e ao setor privado, busca reduzir as taxas de homicídio de adolescentes, combater a evasão escolar, promover os direitos da primeira infância e garantir os direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes.

