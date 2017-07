Dobradinha de Anjos da Noite e filmes de guerra são destaque na programação do Space!

Destaques da programação de 10 a 16 de julho

Segunda-feira, 10 de julho

Anjos Da Noite – A Evolução, às 20h40*

(Underworld: Evolution, 2006) Ação – Terror, EUA, 16 anos. Direção: Len Wiseman. Com: Kate Beckinsale, Scott Speedman, Tony Curran, Shane Brolly.Sinopse: Kate Beckinsale é, mais uma vez, a heroína Selene, na seqüência da fantasia “Anjos da Noite – Underworld”. Ao lado do descendente dos Lycans (os lobisomens), Michael, a vampira aristocrata da linhagem Death Dealers tenta descobrir os motivos que levaram à batalha sangrenta e histórica entre as duas tribos. O ritmo acelerado, o amor proibido entre Selene e Michael e a violência brutal entre lobisomens e vampiros produzem um thriller emocionante e imperdível.

Anjos Da Noite 3: A Rebelião, às 22h30*

(Underworld: Rise Of The Lycans, 2009) Ação – Terror, EUA, 16 anos. Direção: Patrick Tatopoulos. Com: Michael Sheen, Bill Nighy, Rhona Mitra, Steven Mackintosh, Kevin Grevioux, David Aston. Sinopse: Rebelião nas trevas. Os lobisomens sempre foram escravos dos vampiros, até que um jovem lincantropo declara a guerra aos seus opressores, liderados por um malvado rei (Bill Nighy).

Cine Space

Terça-feira, 11 de julho, às 22h30*

Sem Perdão

(Dead Man Down, 2013) Ação – Policial, EUA, 16 anos. Direção: Niels Arden Oplev. Com: Colin Farrell, Terrence Howard, Dominic Cooper, Noomi Rapace. Sinopse: Victor (Colin Farrel) trabalha como o braço direito de um grande criminoso em Nova York. Um dia, ele encontra Beatrice (Noomi Rapace), vítima de um crime, que considera Victor o homem perfeito para ajudá-la em sua vingança. Para convencê-lo a cooperar, ela o chantageia com provas de um assassinato que Victor cometeu.

Space Power

Quarta-feira, 12 de julho, às 22h05*

O Homem Com Punhos De Ferro

(The Man With The Iron Fists, 2012) Ação, EUA, 18 anos. Direção: RZA. Com: Russell Crowe, Rza, Lucy Liu. Sinopse: Num vilarejo da China, um ferreiro expert em forjar armas afiadas, uma prostituta e um ex-soldado inglês participam de uma caçada entre máfias, guerreiros de kung fu e prostitutas com um mesmo objetivo: uma pilhagem de ouro puro.

Quinta-feira, 13 de julho, 22h30*

A Rainha do Sul – Episódio Inédito “O Beijo De Judas”

Baseada no best-seller mundial A Rainha do Sul, de Arturo Pérez-Reverte, autor aclamado no mundo inteiro, a série conta a poderosa história de uma mulher que luta para se tornar a rainha de um cartel de drogas. Estrelada por Alice Braga, como Teresa Mendoza, a série dramática original acompanha uma mulher forçada a fugir e a procurar refúgio nos Estados Unidos, depois que seu namorado traficante de drogas é assassinado. Determinada a desbancar o chefe do cartel de drogas que a persegue, ela faz uma aliança com uma duvidosa figura de seu passado.

Clube do Medo

Sexta-feira, 14 de julho, 22h30*

O Ritual

(Rite, The, 2011) Terror, EUA, 14 anos. Direção: Mikael Håfström. Com: Sir Anthony Hopkins, Colin O’donoghue, Alice Braga, Ciaran Hinds, Rugter Hauer, Toby Jones, Marta Gastini. Sinopse: Um padre jovem que duvida de sua fé viaja a Roma para assistir a um curso sobre exorcismos e doenças mentais. Lá, ele conhece um padre experiente que vai lhe revelar obscuros secretos sobre casos de possessão.

Clube do Medo: sexta-feira, 14 de julho, das 22h30* até às 5h05*

Sábado Sem Limites

Sábado, 15 de julho

Top Gun – Ases Indomáveis, às 10h35*

(Top Gun, 1986) Ação, EUA, Livre. Direção: Tony Scott. Com: Tom Cruise, Kelly Mcgillis, Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerritt, Michael Ironside, Tim Robbins, Meg Ryan. Sinopse: Os pilotos mais bonitos, arrogantes, audaciosos e ambiciosos da aviação naval numa competição feroz pela glória e o amor. A mais fantástica exibição de aeronaves de guerra ultramodernas na encenação de batalhas colossais. Espetáculo, juventude e romance num sucesso de bilheteria que inclui a música ganhadora do Oscar, “Take My Breath Away”, de Giorgio Moroder e Tom Whitlock.

O Resgate Do Soldado Ryan, às 12h30*

(Saving Private Ryan, 1998) Guerra – Drama, EUA, 14 anos. Direção: Steven Spielberg. Com: Tom Hanks, Matt Damon, Vin Diesel, Paul Giamatti, Tom Sizemore, Edward Burns, Giovanni Ribisi, Dennis Farina. Sinopse: A reconstituição realista, convincente e inesquecível de Steven Spielberg do Dia D, durante a Segunda Guerra Mundial, representa um marco no cinema de guerra. Conforme as forças aliadas invadem a Normandia em junho de 1944, o capitão John Miller (Tom Hanks) acompanha seu esquadrão em território inimigo, em uma arriscada missão para levar de volta aos Estados Unidos o soldado James Ryan (Matt Damon), cujos três irmãos foram mortos em combate, em uma única semana. Enquanto os homens de Miller invadem terras inimigas, eles começam a se questionar sobre as ordens do capitão. Por que a vida de apenas um homem vale mais do que a vida deles próprios?

Pearl Harbor, às 15h25*

(Pearl Harbor, 2001) Ação – Drama, EUA, 12 anos. Direção: Michael Bay. Com: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Cuba Gooding Jr., Jon Voight, Alec Baldwin, Tom Sizemore, William Lee Scott. Sinopse: Durante o bombardeio a Pearl Harbor, dois amigos participam dos eventos que conduziram os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial. Aliados na frente de batalha, eles terão de se enfrentar na disputa pelo amor da mesma mulher.

Domingo Sem Limites

Domingo, 16 de julho, às 19h25*

Uma Noite de Crime

(Purge, The, 2013) Terror, EUA, 14 anos. Direção: JAMES Demonaco. Com: Ethan Hawke, Adelaide Kane, Max Burkholder, Lena Headey. Sinopse: No futuro, um governo totalitário permite que uma vez no ano, a população liberte todos os seus impulsos violentos: durante uma noite, qualquer delito é permitido. Um casal e seus filhos se trancam na segurança de sua casa. Mas eles não estão sozinhos!

Cena do filme Uma Noite de Crime

*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

