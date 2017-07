MRV ENGENHARIA CONQUISTA OURO E BRONZE NO PRÊMIO CIC BRASIL 2017

O investimento em projetos que facilitam a vida dos clientes da MRV Engenharia foi reconhecido no prêmio CIC Brasil 2017 do Congresso Internacional de Gestão de Clientes no ultimo dia 4 de julho em São Paulo.

A construtora conquistou o prêmio ouro na categoria Melhor Contribuição em Responsabilidade Social com o projeto Mão na Roda MRV, site exclusivo onde os moradores dos residenciais MRV podem oferecer produtos e serviços para outros vizinhos e buscar prestadores de serviços diversos.

A companhia ainda levou o bronze com o projeto Meu Decorado, concurso que oferece soluções sustentáveis, acessíveis e inovadoras em projetos de decoração para os imóveis MRV, tendo como principal desafio aliar baixo custo, funcionalidade e design.

A premiação incentiva à profissionalização e a atividade de relacionamento com o cliente e reconhece as melhores práticas do mercado voltadas para a qualidade do serviço prestado. Para a gestora executiva de Relacionamento com Cliente, Bianca Vargas, os prêmios são consequência da dedicação da MRV com os seus clientes. “Buscamos oferecer uma experiência que transcende o relacionamento, estamos empenhados em projetos que irão fazer a diferença na vida do cliente MRV. A nossa preocupação vai além da entrega de chaves dos imóveis, pensamos e atuamos para oferecer iniciativas que ofereçam comodidade, bem-estar e qualidade de vida aos nossos clientes”.

