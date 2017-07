Prefeitura e vereadores de Brasilândia cobram demandas ao representante do governador

Com a ideia de levar demandas e programas estruturantes que melhorem a vida dos cidadãos brasilandenses, o prefeito Dr. Antonio recebeu em seu gabinete os vereadores da cidade e o representante de assuntos governamentais do Estado, Silas José da Silva.

A reunião teve como objetivo principal levar as principais necessidades atuais do município, como pavimentação, manutenção das ruas pavimentadas, saneamento e desenvolvimento municipais. Essas foram algumas das pautas citadas pelo prefeito e vereadores no encontro que aconteceu na manhã da última quarta-feira (05).

“Fizemos uma pré-agenda para a visita da nossa comitiva, na qual eu estarei junto com os vereadores para levarmos as nossas necessidades ao governador, e, assim trazer melhorias para a nossa cidade”, comentou o prefeito.

Patricia Acunha

Assessoria de Imprensa

Telefone: 67 – 3546-1301