Coach Deborah Toschi participa de projeto “Meu Entrevistador”

Com cunho social, inovadora plataforma online irá trazer dicas de elaboração de currículos e entrevistas de trabalho

Em setembro de 2017 será lançado o projeto “Meu Entrevistador”, uma plataforma online que irá disponibilizar vídeos de simulação de entrevistas de emprego, dicas para elaboração de currículos, divulgação de oportunidades, além de importantes orientações de profissionais de RH e dos principais coachs do Brasil, entre eles a coach de carreira e vida Deborah Toschi, que já gravou vídeos para o projeto.

Para ter acesso a todo o conteúdo do ‘Meu Entrevistador’, os interessados deverão contratar uma assinatura mensal. Como a responsabilidade social também é foco do projeto, a cada assinatura realizada, uma outra será doada a jovens de instituições assistenciais e que não têm condições de arcar com os custos para contratar o serviço.

Deborah Toschi: Coach certificada pelo ICI – Integrated Coaching Institute. Sócia-Diretora da CAPIO Desenvolvimento Humano, especializada em Coaching de Carreira, Vida e Mentoria. Atuou em posições de liderança em RH durante 10 anos. Em sua trajetória, foi responsável pela condução de diversos projetos focados em estratégia de gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional. Deborah cursou MBA em RH na FIA-USP e é formada em Psicologia pela Universidade São Marcos. deborah@capio.com.br | www.capio.com.br

Informações para Imprensa

* Deborah Toschi, Coach de Vida & Carreira

www.capio.com.br

deborah@capio.com.br

Carvalho Assessoria

Assessoria de imprensa Capio Desenvolvimento Humano

Rodrigo Carvalho – Jornalista – MTB 55734

Mestre em Comunicação e Especialista em Marketing

rodrigo@carvalhoassessoria.com

https://www.facebook.com/CarvalhoAssessoria

Fones: (14) 997141606 / (14) 98216-1030