The Middle e Superstore voltam à programação da Warner!

Destaques da programação de 10 a 16 de julho

Segunda, 10 de julho

Warner Movies

Os Penetras, 22h30*

Às vésperas do réveillon, o apaixonado Beto chega ao Rio de Janeiro à procura de Laura. Desprezado, tenta o suicídio, mas é salvo pelo golpista Marco Polo que, a fim de ganhar um dinheiro fácil, promete ajudá-lo a reconquistar a amada. O que esse malandro não poderia imaginar é que também se apaixonaria por Laura, uma jovem sedutora que usa artifícios para circular pelas altas rodas da sociedade carioca. Em busca de amor, dinheiro e aventura, Marco e Beto vão penetrar nas festas mais quentes da cidade, usando muita esperteza e uma boa dose de loucura.

Terça-feira, 11 de julho

Blindspot – Episódio Inédito “Draw O Caesar, Erase A Coward”, 00h10*

Quando um conjunto de tatuagens leva a uma série de pistas, a equipe se divide em pares nada convencionais para caçar um mensageiro mortal do submundo.

Cena do episódio de Blindspot

Quarta-feira, 12 de julho

Alta Frequência – Episódio Inédito “Seven Three”, 21h40*

Quando Frank ajuda Raimy a encontrar pistas no passado para solucionar um caso de assassinato, duas lembranças do primeiro dia dela no NYPD vêm à tona.

Quinta-feira, 13 de julho

The 100 – Episódio Inédito “The Chosen”, 21h40*

Enquanto Jaha e Kane discordam sobre como lidar com sua dura realidade, Clarke lidera um grupo para salvar um amigo.

Cena de The 100

Sexta-feira, 14 de julho

Warner Movies

Invocação Do Mal, 21h40*

Em uma chácara dos Estados Unidos, uma família pede ajuda para um casal de parapsicólogos quando uma de suas filhas é possuída por um espírito demoníaco. Para vencê-lo, apelarão à fé… e à coragem. Baseado em uma história real.

Sábado, 15 de julho

Atendendo a pedidos, as divertidas séries Superstore e The Middle estão de volta à programação da Warner para deixar os seus sábados ainda mais divertidos!

Superstore: Uma Loja De Inconveniências – “Olympics”, 12h55*

No episódio especial com temática das Olimpíadas, uma promoção olímpica de Cloud 9 oferece a Amy a possibilidade de encontrar à sua heroína da infância, a ginasta ganhadora da medalha de ouro Missy Jones, quem prova ser um pouco inspiradora.

The Middle – “The Core Group”, 13h20*

Na estreia da temporada, Frankie e Mike finalmente conhecem April, o amor da vida de Axl. Sue quer se especializar em artes teatrais e Brick quer mudar sua imagem no colégio.

Domingo, 16 de julho

Domingo Heroico, a partir das 22h30*

Termine a semana em grande estilo com 3 episódios especiais de The Flash!

“Fast Lane”, 22h30*

“Welcome To Earth-2”, 23h20*

“Escape From Earth-2”, 00h10*

*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

