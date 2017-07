Oi lança campanha com Marcelo Tas para divulgar a plataforma de relacionamento Minha Oi

Rio de Janeiro, 7 de julho de 2017 _ A Oi lança campanha na web com o apresentador Marcelo Tas para divulgar a Minha Oi, plataforma de relacionamento da empresa disponível para Web (versão desktop e mobile) e aplicativo (Androide e IOS). O filme principal explica o que o aplicativo faz e em outros oito conteúdos Marcelo Tas apresenta todos os benefícios oferecidos pela Minha Oi para facilitar o dia a dia dos clientes Oi. Criados pela NBS, os vídeos tem a intenção de estimular o download e o uso da ferramenta para melhorar cada vez mais a experiência digital dos usuários.

O filme Apresentação

O filme começa em um ambiente indefinido, todo branco. Na cena, aparecem pessoas representando aplicativos. De repente, uma porta se abre no fundo e surge o apresentador Marcelo Tas perguntando, meio sem graça e tímido: “Quem são vocês? Onde que eu tô?” Um homem com cara de sociável se aproxima e fala: “Bem-vindo! Você está no celular da Rafa. Nós somos os aplicativos dela!”. Marcelo responde: “ Eu sou o aplicativo Minha Oi, mas quem é a Rafa?”. O homem continua falando e mostra uma foto da Rafa e aproveita para apresentar os “aplicativos”. “Ah, e falando nisso eu sou o app de rede social, aquela é a rede social de fotos, aqui é o app de mensagens, lá é o GPS e aquele é o cara das ligações. Mas e você, faz o quê?” Tas: “Eu facilito a vida dela. Consigo segunda via de conta, código de barras, troco minutos e internet e cuido da Banda Larga da Rafa usando o Técnico Virtual”. Os personagens se espantam e o telefonista fala, desanimado: “Quer dizer que a Rafa quase não vai mais precisar ligar pra resolver essas coisas?” e continua: “Ai ferrou! Já não me usa pra pedir táxi, nem pra pedir pizza… Agora que eu perco o emprego mesmo! E o leitinho das crianças?!” Outro app replica: “Que crianças, cara? Você é um telefone…”. A câmera dá um zoom e público percebe que aquilo tudo acontece dentro de um celular. Vemos a Rafa em casa com o celular na mão baixando o aplicativo Minha Oi e começando a usá-lo.

https://www.youtube.com/watch?v=giMhq1lvZw8

https://www.youtube.com/watch?v=NRXqwJE9SBQ

Ficha Técnica

Campanha: minha Oi

Filmes: “apresentação”, “Tecnico virtual”, “segunda via”, “troca”, “consumo”, “recarga”, “play”, “Rollover”, “botão”, ”lista”e “ pular”

Agência: NBS

Anunciante: Oi

VP de Criação: André Lima

Diretor Nacional de Criação: Carlos André Eyer

Diretor de Criação: Carlos André Eyer, Marcello Noronha, André Lima

Criação: Bernardo Cople e Henrique Martins

RTVC: Andrea Metzker, Myriam Gallagher e Luiza Maggessi

Atendimento: Paula Fernandes, Fernanda Maia, Alessandra Barana e Carolina Duccini.

Planejamento: Gustavo Otto, Roberto Vianello e Igor Cardoso

Mídia:

Cliente: Eric Albanese, Flavia Miguez, Paolla Rodrigues, Julia Allevato e Florencia Perseo

Produtora filme: Barry Company

Diretor do filme: João Papa e Manu Mazzaro

Diretor de fotografia: Adrian Teijido

Montagem: Alexandre Boechat, Guilherme Bechara, Filipe Rodrigues

Atendimento da produtora: Marina Marujo, Larissa Perrotta

Produtora de som: Super Sonica

Pós-Produção: Barry Company

Finalização: Barry Company

Adriana Castelo Branco

Comunicação Corporativa

(21) 3131-1103

(21) 988999146

adriana.castelobranco@oi.net.br

