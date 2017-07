Encontro Empresarial da Acibalc traz case nacional da Natura e programação voltada ao empreendedorismo nesta terça-feira

Liderança e internacionalização de mercado, além de valor de marca, são aspectos que vão guiar a apresentação do Gerente de mercado da Natura, Marcos Ponte, que vai apresentar o case da empresa que é um sucesso em toda a América sem contar com nenhuma loja física, a Natura. A palestra faz parte da programação da 6ª edição do Encontro Empresarial, da Acibalc, em parceria com a FACISC e com o Sicredi, que acontece neste dia 11, no Hotel Sibara, em Balneário Camboriú. O evento, que tem como tema “Desafio Econômico: Como superar os obstáculos para crescer agora?”, contará com uma diversificada programação, que inclui desde palestras, workshop, até painel de debates e homenagens a empreendedores pioneiros e que fizeram história na região.

Outro momento de grande destaque do dia e que promete ser emocionante é a homenagem a dois empreendedores pioneiros da região, com a entrega da Medalha Baltazar Pinto Correia. Um deles é Higino Pio, o primeiro prefeito eleito de Balneário Camboriú e morto na Ditadura Militar. Higino estabeleceu-se como comerciante e também era proprietário do Hotel Pio. O segundo homenageado é o contador Adolfo Karrer, da Contabilidade Karrer, o primeiro da cidade, com escritório em funcionamento há 50 anos.

Uma das novidades da edição desse ano serão as palestras paralelas à grade principal que trazem assuntos focados no mercado e em gestão empresarial. Os temas são diversos, contemplando desde workshop sobre desempenho em vendas, como também palestras com dicas de como se tornar um investidor, como administrar da melhor forma microempresas, como atender com excelência e com foco em resultados, e muito mais.

O tema Excelência na Gestão será representado com o case da empresa catarinense Weg, que se tornou destaque mundial. Trazendo à tona o cenário econômico estadual, haverá um painel de debates, que contará com a participação do secretário adjunto da Secretaria Estadual de Turismo Cultura e Esporte, Francisco Antônio dos Anjos, do sócio-fundador e franqueador da rede de idiomas Rockfeller Language Center, André Belz e e Erly Henrique Silva, atualmente Diretor de Relacionamento com o Mercado na Algar Telecom.

O presidente da Acibalc, Augusto Munchen, ressalta que o evento foca em incentivar o empresariado regional. “Estamos trazendo empresários e gestores que conseguiram superar a crise com novas ideias. Ouvimos diariamente tantas notícias ruins no cenário econômico, e o Encontro Empresarial vem contra essa força negativa”, salienta. Augusto afirma que a expectativa é que um bom número de empresários e empreendedores participem do evento. “Será um evento plural e muito dinâmico. Toda a programação está focando em incentivar os empresários a persistirem”, finaliza.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Facebook ou na própria sede da Associação. Há palestras gratuitas e o preço da inscrição parte de R$ 20. Informações e reservas: 3363-0700.

Confira a programação completa do Evento:

8h – Café de Networking e visita à feira.

9h – Case Natura – Como ser líder de mercado – Marcos Ponte – Gerente de Mercado da Região Sul da Natura.

10h – Case Weg – Excelência na Gestão.

11h – Coffee Break para networking e visita à feira.

11h30 – Painel: Cenário econômico estadual: desafios e oportunidades, com o secretário adjunto da Secretaria Estadual de Turismo Cultura e Esporte (SOL) Francisco Antônio dos Anjos, André Belz, sócio-fundador e franqueador da rede de idiomas catarinense Rockfeller Language Center, que hoje possui unidades em todo o país e Erly Henrique Silva, atualmente Diretor de Relacionamento com o Mercado na Algar Telecom. Quem irá moderar a discussão é o economista da Federação das Associações Empresariais de SC (Facisc), Leonardo Alonso Rodrigues.

12h30 – Almoço de homenagens, junto da entrega da Medalha Baltazar Pinto Correia.

14h30 – Conversa de Negócios

Programação simultânea

14h30 às 15h30 – Palestra “Planejamento Estratégico e Resultados de Excelência”, com Aroldo Coelho Júnior, consultor sênior na Accence Consulting.

14h30 às 15h30 – Palestra “Como se Tornar um Investidor”, com o planejador financeiro pessoal André Gustravo Frohlich

14h30 às 15h30 – Palestra “Alavancando resultados através de uma excelente Gestão de Pessoas”, com Roseli Grotto, consultora organizacional na Invista Consultoria.

16h às 17h – Palestra “Sua empresa paga suas contas ou ela dá lucro?”, com Paulo Junek, administrador de empresas, com especialização em Negócios Imobiliários.

16h às 17h – Palestra “O Atendimento que vende”, com o administrador Igor Cerqueira. 16h às 17h – Palestra “Administração de microempresas”, com Júlio César Peres, consultor de empresas e graduado em Economia e Processos Gerenciais.

17h30 às 18h30 – Palestra “Atendimento de Excelência com Foco em Resultados”, com Valdelena Aguiar, que tem mais de 30 anos de experiência em gestão administrativa e treinamento de pessoal e resolução de problemas na área.

17h30 às 18h30 – Palestra “Como Criar um Sistema de Vendas Online através do Facebook”, com Davi Cavalcanti, especialista em Inteligência de Negócios Digitais.

17h30 às 18h30 – Workshop “Desempenho em vendas: por que alguns vendedores têm dificuldade de atingir suas metas?” com Diego Martins, consultor especializado na área comercial para micro e pequenas empresas.

Roberta Watzko