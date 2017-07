Dia do Estacionamento Solidário em Pindamonhangaba acontece no dia 10/07

Valor arrecadado será destinado para o Lar São Vicente de Paulo

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2017– A Estapar, empresa que administra os serviços de Área Azul Digital da cidade, em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba, realiza no próximo dia 10 de julho, o “Dia do Estacionamento Solidário”. Durante todo este dia, o valor obtido com a arrecadação do sistema será doado para o Lar São Vicente de Paulo.

O valor arrecadado com o Dia do Estacionamento Solidário será utilizado na prestação de serviços na área da assistência social, para que o Lar continue acolhendo e cuidando de pessoas idosas.

“A cidade de Pindamonhangaba é um exemplo de solidariedade. E desta vez a população terá mais uma oportunidade para continuar mostrando seu apoio às causas que realmente transformam a comunidade”, afirma Adélcio Antonini, diretor da Estapar.

A equipe da Área Azul Digital e parceiros, com o objetivo de reforçar a campanha, utilizarão camisetas do Dia do Estacionamento Solidário e distribuirão folhetos com informações sobre a iniciativa.

O Dia do Estacionamento Solidário integra o programa de responsabilidade socioambiental da Estapar, que realiza diversos trabalhos sociais nas cidades em que atua.

Sobre o Lar São Vicente de Paulo

Fundado em 1942, o Lar São Vicente de Paulo é considerado uma instituição de Longa Permanência de idosos (ILPI), que atende o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. A entidade atende idosos com mais de 60 anos de idade, de ambos os sexos, que precisam de cuidados pessoais e promove ajudas como assistência médica, social, orientação sobre higiene, vestuário, alimentação, lazer, atividades físicas, recreativas e culturais.

O Lar São Vicente de Paulo abriga hoje 51 residentes, sendo 22 mulheres e 29 homens.

Sobre a Área Azul Digital de Pindamonhangaba

O sistema de Área Azul Digital funciona na cidade desde 2002. A cidade conta com uma das mais modernas formas de pagamento da Área Azul Digital, por meio do Sistema Vaga Inteligente (www.vagainteligente.com.br). O usuário pode adquirir créditos pela internet para utilização das vagas do estacionamento rotativo, por meio do pagamento por cartão de crédito e habilitando as horas de estacionamento pelo aplicativo, internet e SMS.

Sobre a Estapar

A maior rede de estacionamentos da América Latina está presente em 75 cidades situadas em 17 Estados brasileiros, além do Distrito Federal. A Estapar administra ao todo mais de 400 mil vagas em aproximadamente 1.000 estacionamentos. São 8,5 mil funcionários diretos que atendem cerca de 15 milhões de clientes por mês.

Na área de estacionamento rotativo, incluindo a cidade de São Paulo, a Estapar administra 18 operações de Área Azul Digital no País em quatro Estados (SP, MG, ES e SC), serviço que vem sendo implantado pela empresa desde a década de 90.

